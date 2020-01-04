Altın fiyatları, ABD'nin dün sabaha karşı düzenlediği hava saldırısı sonucu İran'ın en güçlü generallerinden birinin öldürülmesi ve bunun Ortadoğu'da gerginliği artıracağı beklentisiyle yükseliyor.

Ons altın fiyatları son dört ayın en yüksek seviyesine sıçradı. Spot altın uluslararası piyasada dün sabah ani yükselişle ons başına 1.540 doları aştı. Saat 14.00 itibariyle 1.548 dolardan işlem gördü.

Altın, dolardaki zayıflık ve jeopolitik endişelerin tekrar ön plana çıkmasının fiyatları daha da desteklemesi ile birlikte 2019 yılındaki parlak rallisini bu yılın başında da devam ettiriyor. Altın fiyatları, gevşek para politikaları, Şili'den Hong Kong'a bölgesel jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının alımları ve Borsa fonlarından (ETF) gelen alımlarla 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancını gerçekleştirdi.

Singapur'da IG Asia Pte piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Şu anda gördüğümüz ani tepki hareketi, ancak ilave tepkilerin gelme olasılığını göz ardı edemeyiz. Bu durum altını kısa vadede destekleyebilir" dedi.

Spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 1,543.93 dolar ile 5 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra Singapur saati ile 14:03'te 1,541.77 dolara geldi. Fiyatlar bu hafta yüzde 2.1 yükseldi. Vadeli altın kontratları Comex'te yüzde 1.2 kadar değer kazandı.