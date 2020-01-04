Füze ile vurdu

"İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesi" denilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD saldırısı sonucu öldürüldü. Füze saldırısı sonucu Süleymani’nin yanı sıra Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve 5 kişi yaşamını yitirdi.

İran, Süleyman’in ABD saldırısı sonucu öldürüldüğünü doğrularken, halk hem yasa büründü hem de intikam naraları atmaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hizbullah ABD’den intikam alınacağına dair açıklamalar yaparken, ABD vatandaşlarının en kısa sürede ülkeyi terk etmesini istedi.

Süleymani'nin yerine yardımcısı Kaani getirildi.

ABD füze ile saldırdı

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi konvoyuna üç füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü.

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer, saldırıda Süleymani ve el Mühendis'in yanı sıra örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölenler arasında Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin de olduğu belirtiliyor.

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

ABD Dışişleri: Irak'ı terk edin

ABD, vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse havayoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir" ifadesi yer aldı.

Pentagon: Saldırı planı yapıyordu

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yerine yardımcısı getirildi

Kasım Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

Kaani, İran-Irak savaşında Nasr-5 ve İmam Rıza-21 Tugayı komutanlığını yapmıştı.

Ruhani: Zalimce ve korkakça

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ruhani "İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıyı, "zalimce ve korkakça" olarak niteleyen Ruhani, "İnsanlık dışı gaddarlıklarıyla uluslararası hukukun en temel kaidelerini ayaklar altına alan bu işgalci rejim, bu ülkenin utanç dolu sayfalarına başka bir leke daha ekledi" yorumunu yaptı.

Hizbullah'tan Süleymani için "intikam" vaadi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için taziye mesajı yayımladı.

İran Kasım Süleymani için yas tutuyor

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'in dört bir yanından benzer manzaralar yansıdı.

Başkent Tahran, Kirman, Tebriz'de binlerce kişi sokağa döküldü. Cuma namazına katılanlar da gözyaşlarını tutamadı.

İranlılar başsağlığı dileklerini iletmek için Süleymani'nin Kirman'daki konutuna akın etti. İranlı generalin evinin önünde de gözyaşları sel oldu.