Güzel bir haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, halen Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim veren İskele Türk Maarif Koleji’nin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda yeni binasına taşınacağını açıkladı.

Yeni okulun 24 sınıf olarak tasarlandığını ve kapasitesine göre kontenjan ayıracaklarını da ifade eden Çavuşoğlu, bu bağlamda Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan yoğunluğun azalmasını amaçladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, okul ziyaretleri kapsamında İskele bölgesindeki Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından İskele’de kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre ziyaretleri esnasında Bakan Çavuşoğlu’na İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bakanlık bürokratları eşlik etti.

Ticaret Lisesi’ne yeni bölümler

İskele Ticaret Lisesi’nde yeni açılımların yapılması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, gerekli teknik çalışmaları yaparak okul bünyesinde Turizm, Gastronomi ve Kuaförlük bölümlerini açacaklarını, ayrıca bölgenin niletlikli elemen ihtiyacını karşılamak adına çıraklık eğitim merkezinin oluşturulacağını söyledi.