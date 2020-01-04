Asker yola koyulacak

Meclis'te önceki gün183'e karşı 332 oyla kabul edilen Libya tezkeresinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarının büyük ölçüde tamamladığı duyuruldu.

Askerlerin ne zaman Libya'ya gideceği belli olmamakla birlikte gönderilecek birlikler bölgede doğrudan çatışmaya girmeyecek.

Mecliste kabul edilen Libya tezkeresinin ardından alınan bilgiye göre Türk askerinin Libya görevi kısa süre içinde başlayacak .

Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığından alınan siyasi direktif doğrultusunda asker göndermeye ilişkin hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığını duyurdu.

Sayısı açıklanmayan ancak en az bir tabur büyüklüğünde olacağı ileri sürülen birliğin ağırlıklı olarak komandolar ve özel kuvvetlerden oluşacağı, içinde hava savunma unsurlarını da barındıracağı belirtiliyor.

Gönderilecek askeri birlik içinde eğitmen subay ve astsubayların da bulunacağı, bunların ulusal mutabakat hükümetine bağlı bir ani müdahale gücü oluşturma programını hayata geçireceği ifade ediliyor.

Doğrudan çatışmaya girmeyecek

Gönderilecek birliğin doğrudan çatışmalara girmeyeceği, ancak belirlenen angajman kuralları çerçevesinde kendilerine yönelik bir saldırı olması durumunda karşılık verileceği belirtiliyor.

Askerlerin hangi yoldan Libya'ya gönderileceğine ise ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altındaki Trablus ve Misrata havaalanlarının güvenlik durumuna göre karar verilecek.

AB'den Libya tezkeresi açıklaması

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu savundu. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Libya krizine askeri yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek, sahada çatışan taraflara destek vermenin ülkenin ve bölgenin istikrarsızlaşmasından öte bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin "endişe verici" olduğu öne sürüldü.

Tüm uluslararası aktörlerin, Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosuna, BM'nin çabalarına ve Berlin sürecine tam saygı duyması gerektiği belirtilen açıklamada, bunların Libya'da barışa giden tek yol olduğu ifade edildi.