Sonuçtan emin

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, East Med boru hattı projesinin gerek hukuken, gerekse de teknik olarak mümkün olamayacağını belirterek, “Türkiye, gerek ülkemizle gerekse Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmaları ile denizde hukuki bir hak yaratmıştır” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklama ile Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen; Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı törenle önceki gün Atina'da imzalanan East Med projesini değerlendirdi.

Hasipoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile ilgili Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin, Anlaşma ile Türkiye’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Yunanistan - İsrail arasındaki East Med projesi anlaşmasını bıçak gibi kestiğini kaydetti.

Rum kesiminin tek başına hareket etmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 2011 yılında Türkiye ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yaptığını belirten Hasipoğlu şöyle devam etti:

''KKTC olarak deniz yetki alanlarımız dahilinde parseller oluşturduk ve bunların da bir kısmını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bizim adımıza araştırma yapması için verdik. Biz paylaşım zihniyeti içerisinde komite kuralım, beraberce bu işleri yapalım diye öneri yapmış olmamaıza rağmen, Rum tarafı hep retçi bir tavır içerisinde olmuştur. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı nasıl 'ben egemen devletim' deyip ruhsat veriyorsa, bu durumda onlar kazarsa biz de kazarız anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Denizdeki egemenlik haklarımızın tesisi acısından bir Mavi Vatan oluşturduk orada ve bu anlamda çok önemli. Biz hukuken ve siyaseten doğru bir politika izliyoruz. Uluslararası Deniz Hukuku prensipleri ışığında hareket ediyoruz.''

Hasipoğlu, yaşanan sürecin ardından Türkiye-Libya arasındaki MEB ön mutabakat anlaşmasının önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



“İmar planı, Birleşik Kurul’da onaylanamaz”

Öte yandan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın Belediye Meclislerinin onayı alınmadan Birleşik Kurul’da onaylanamayacağını belitti.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, imar planı konusunda hukuki değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin 31 Aralık tarihli açıklamasına değinen Hasipoğlu, Birleşik Kurul’da onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edilen planın belediye meclislerince reddedildiğine işaret etti.