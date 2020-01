Demtur Travel’ın talihlileri unutulmaz bir yılbaşı tatili yaşadı

Demtur Travel’ın Instagram hesabından gerçekleştirmiş olduğu yeni yıl çekilişinde 2 gece 3 gün Merit Crystal Cove Otel’de konaklama ve yılbaşı gecesi Koray Avcı konserine katılım hakkı kazanan Meral Yılmaz ve eşi Mahmut Yılmaz unutamayacakları bir yeni yıl tatili yaşadı.

Ercan Havaalanı’ndan Demtur Travel yetkilileri tarafından karşılanan ve VIP araç ile Merit Crystal Cove Otel’e transferleri sağlanan çift, yeni yıla Koray Avcı’nın muhteşem sahnesi ile girdiler.

Çekilişe Antalya’dan katılan çift kazandıklarını duydukları andan itibaren çok heyecanlı olduklarını belirtirken, “Açıkçası Demtur yetkilileri bizi ilk aradığında inanamadım, çevremdeki herkes bunun bir aldatmaca olduğunu, gitmememiz gerektiğini söyledi. Sonuçta çekilişlere karşı her zaman bir önyargı vardır. Ancak ben ve eşim Demtur’a güvendik ve haklı çıktık. Havaalanında Demtur Travel yetkilileri tarafından sıcak karşılanmamız, VIP araç ile otele transferimiz, yetkililerin otelde de yanımızda olması. Her şey çok samimi, içten ve güzeldi. Çekilişte sunulan tüm vaatler fazlasıyla karşılandı. Demtur’un güvenirliliği ve samimiyeti sayesinde benim ve çevremdeki herkesin, çekilişlere karşı oluşan önyargıları yıkıldı. Aklında soru işareti olan herkese ‘Demtur Travel’ın çekilişlerine gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz’ diyorum. Eşim de ben de Demtur sayesinde hayatımız boyunca unutamayacağımız bir yeni yıl tatili yaşadık. Her şey için çok teşekkür ederiz.” dedi.