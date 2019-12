Dünyanın en iyi  mankeni seçildi

32. Best Model of The World- dünyanın en iyi mankeni yarışması geçtiğimiz günlerde Club Masquarede'de gerçekleşti.

32 dünya ülkesinden 24 kadın 19 erkek finalistin Best Model of The World olmak için podyuma çıktığı gecede Ömür Gedik, Nil Burak, Serenad Bağcan ve yarışmanın sunumu yapan Ece Gürsel sahne aldı.

Yarışmanın koreografisi Asil Çağıl tarafından yapıldı. Best Model of The World finalistlerinin ve sahne alan Ömür Gedik, Serenad Bağcan'ın kostümleri ünlü modacı Yıldırm Mayruk'a, Ece Gürsel'n kostümleri Aydın Göynü'ye aitti.

32. Best Model of The World birincisi kadınlarda Türkiye temsilcisi Derya Ekşioğlu, erkeklerde Azerbaycan'lı manken Nuru Ahmedov oldu.