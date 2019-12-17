“Hedef sıfır  sel tehdidi”

Gönyeli Belediyesi’nin “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu” ışığında projelerini sürdürdüğü, sel tehdidine karşı bütünlüklü çözüm arayışı çerçevesinde Gönyeli’de yağmur suyu ana taşıyıcılarına yönelik kapsamlı yatırım başlatıldığı bildirildi.

Gönyeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli’nin yağmur suyu drenaj kapasitesini “en üst seviyeye taşıyan” Gönyeli Belediyesi, kentin dört bir yanında ana taşıyıcıların çok önemli bir bölümünü tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’yi en şiddetli yağmurlardan olumsuz etkilenmeyecek bir sonuca hazırladıklarını belirtti.

Benli, “Uluslararası ihaleyle planlanmış ve son 50 yıllık en şiddetli yağmurlara göre dizayn edilen yol haritamız ışığında hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz” dedi.

Benli ayrıca, yağışlar sonrasında kent içinde sıkıntıyı ortadan kaldıracak ana damarlarda çalışmaların sona yaklaştığını kaydetti.