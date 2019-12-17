Ambargoya meydan okuma

Raif DOĞRU
Ambargo altında bulunan KKTC’nin Ercan Havaalanı’nı kullanan uçak ve yolcu sayısı her geçen gün artıyor. Diyalog'un elde ettiği bilgilere göre; 2019’un ilk 11 ayında Ercan’a iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 25 bin 776 oldu. Bunların 376’sının ‘özel’, 178’inin de ‘askeri’ olduğu belirtildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın derlediği ‘uçuş raporunda’, Ercan’a gelen yolcu sayısı bir milyon 867 bin 976 olarak belirtiliyor. Giden yolcu sayısı ise Bir milyon 874 bin 627 oldu. Böylece Ercan’a gelen ve giden yolcu sayısı toplamı 3 milyon 742 bin 603’e ulaştı.
Ocak-Kasım döneminde Gazimağusa ve Girne limanlarına gelen gemi sayısının Bin 539, gidenlerin de Bin 491; toplamda 3 bin 30 olduğu belirtilirken, gelen yolcu sayısı 87 bin 67, giden yolcu sayısı ise 83 bin 961 olarak kaydedildi.
Gemilerin taşıdığı yükün miktarı ise 2 milyon 116 bin 634 ton oldu.
İşte detaylar:
- 2019 Yılı Ocak – Kasım dönemi arası Ercan Havalimanı;
Gelen Yolcu Uçağı: 11,839
Giden Yolcu Uçağı: 11,841
Toplam: 22,680
Gelen Charter Uçak: 772
Giden Charter Uçak: 770
Toplam: 1,542
Gelen Özel Uçak: 376
TAF Askeri Uçak: 178
Tarifeli Uçuş Toplamı: 23,680
Charter Uçuş Toplamı: 1,542
Özel Uçuş Toplamı: 376
TAF Askeri Uçuş: 178
Toplam Gelen Uçak: 12,892
Toplam Giden Uçak: 12,884
Toplam: 25,776
Gelen Özel Uçak Yolcusu: 514
Gelen Charter Uçak Yolcusu: 107,468
Gelen Tarifeli Uçak Yolcusu: 1,759,994
Giden Özel Uçak Yolcusu: 637
Giden Charter Uçak Yolcusu: 104,673
Giden Tarifeli Uçak Yolcusu: 1,769,317
Toplam Gelen Yolcu: 1,867,976
Toplam Giden Yolcu: 1,874,627
TOPLAM: 3,742,603
- Ercan Kule 2019
Hizmet verilen KKTC Trafik: 25,776
Hizmet verilen transit Trafik: 207,543
1. Limanlar Dairesi:
- 2019 Yılı Ocak – Kasım dönemi arası KKTC limanları;
Mağusa Limanı:
Gelen Gemi: 876
Gelen Yük: 984,119 Ton
Gelen Yolcu: 21,158
Giden Gemi: 872
Giden Yük: 145,385 Ton
Giden Yolcu: 20,904
Girne Limanı:
Gelen Gemi: 383
Gelen Yük: 153,017 Ton
Gelen Yolcu: 65,909
Giden Gemi: 385
Giden Yük: 32,955 Ton
Giden Yolcu:63,057
Karpaz Gate Marina:
Gelen Tekne: 132
Giden Tekne: 91
Girne Delta Marina:
Gelen Tekne: 18
Giden Tekne: 18
2019 Yılı Ocak – Kasım dönemi,
Gelen Gemi: 1,539
Giden Gemi: 1,491
Gelen Yük: 1,934,294 Ton
Giden Yük: 178,340 Ton
Gelen Yolcu: 87,067
Giden Yolcu: 83,961
Total yolcu trafiği: 171,028
Total yük trafiği: 2,112,634 Ton
Total gemi trafiği: 3,030
Atakan gündemi değerlendirdi
Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yolların karanlık olması ve aydınlatma konusunda gelen soruyu da yanıtlayan Atakan, bu konuda bir yetki karmaşası olduğunu söyledi.
Gözünüz ağrıyorsa dişçiye gitmezsiniz…
“Gözünüz ağrıyorsa diş değil göz doktoruna gidersiniz. Ana arterlerdeki aydınlatma sorunuyla ilgili sorumluluk Karayollarına verilmiş. Karayollarında bunu yapacak ekip ve altyapı var mı kimse bakmamış” diyen Atakan şöyle devam etti:
“Karayolları Dairesi’nin sadece bir tane asansörlü aracı var ama o araca çıkarabileceği bir tane teknisyeni yok. Bütçe bir bütündür mantığıyla baktığınızda, devlet dairelerindeki, binalardaki aydınlatmalarda olduğu gibi ana arterlerdeki aydınlatma ödemeleri de maliye tarafından yapılıyor. 21 aylık Bakanlık sürecim boyunca bunu anlatmaya çalıştım. Maliye, aynı ödemeyi KIBTEK’e yapsın; KIBTEK de 6 ilçe genelinde teknisyen ve ekipman altyapısıyla örgütlü, teşkilatlı, daha sağlık bir hizmet versin. Bakanlar Kurulu’nda bu talebimiz bir karşılık buldu. Sayın Başbakan’ın direktifleriyle 2020’den itibaren KIBTEK bu işleri Maliye’yle istişare ederek üstlenecek.”
“Geçitkale kararı elzem bir adımdır”
Bakan Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı’na İHA’ların gelmesine ilişkin yapılan eleştirileri de değerlendirdi, “Kararın alınma gerekçesine bakıldığında; ne kadar elzem ve haklı olduğunu görmek mümkündür” dedi.
Bulunulan coğrafyada her şey yerli yerinde ve dört dörtlük olsaydı ve bu konuda bir aciliyet ve gereklilik olmasaydı kararın tartışılabileceğini söyleyen Atakan, Rum tarafının yaptığı hamlelerin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı
“Tüm sıkıntıları çözmeye yönelik projelerimiz hazır”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin gerilemesi ve yetersiz olduğu konusunda değerlendirmelerde de bulunan Bakan Atakan, katıldığı programda Ankara temaslarının içeriğini de şöyle anlattı:
“Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının 2020 yılında genişlemesi yönünde talebimizi ilettik, projelerimizi sunduk. TC hibe kaynakları çerçevesinde 269 milyon TL’lik bir bütçe talebinde bulunduk. Talep edilen bu bütçenin içinde mevcut yol ağımızın iyileştirilmesi de var. 1625 km bir yol ağına sahibiz. Bunun %79’unun üst kullanım ömrü doldu veya dolmak üzere. Ciddi bir yenilemeye ihtiyacımız var. Sadece yapmak yetmiyor. Yaptığınıza bakmak da zorundasınız. Ufak bir çatlağa müdahale edilmemesi onu bir çukura dönüştürüyor. Karayollarının imkan ve kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için de bütçeye ihtiyacımız var. Yerel kaynaklarımız belli. Ortaya çıkan açığın kapatılması için görüşmeler yaptık. Bunların realize olmasıyla beraber 2020’de harekete geçebileceğiz. İhtiyaç ve aciliyet büyüktür. Bütçede vekil arkadaşlarımızın dile getirdiği her sıkıntıyla ilgili projemiz hazırdır. Bunların karşılığı kaynaktır. Kaynak olmayınca palyatif çözümlerle ilerliyorsunuz.”
“Özersay adayımız olabilir”
Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Bakan Tolga Atakan, çalışmaların, istişarelerin sürdüğünü belirtti.
Halkın Partisi’nin de seçime bir adayla katılacağını açıklayan Atakan, “Adı geçen adaylara baktığınızda Sayın Kudret Özersay siyasi hayatına cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlamış, ciddi bir tecrübe ve geçmişe sahip bir isim olarak en ön planda olan isimdir. Bu şekilde bir adım atılması da normaldir” dedi.