Ambargoya meydan okuma

Raif DOĞRU

Ambargo altında bulunan KKTC’nin Ercan Havaalanı’nı kullanan uçak ve yolcu sayısı her geçen gün artıyor. Diyalog'un elde ettiği bilgilere göre; 2019’un ilk 11 ayında Ercan’a iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 25 bin 776 oldu. Bunların 376’sının ‘özel’, 178’inin de ‘askeri’ olduğu belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın derlediği ‘uçuş raporunda’, Ercan’a gelen yolcu sayısı bir milyon 867 bin 976 olarak belirtiliyor. Giden yolcu sayısı ise Bir milyon 874 bin 627 oldu. Böylece Ercan’a gelen ve giden yolcu sayısı toplamı 3 milyon 742 bin 603’e ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde Gazimağusa ve Girne limanlarına gelen gemi sayısının Bin 539, gidenlerin de Bin 491; toplamda 3 bin 30 olduğu belirtilirken, gelen yolcu sayısı 87 bin 67, giden yolcu sayısı ise 83 bin 961 olarak kaydedildi.

Gemilerin taşıdığı yükün miktarı ise 2 milyon 116 bin 634 ton oldu.

İşte detaylar:

- 2019 Yılı Ocak – Kasım dönemi arası Ercan Havalimanı;

Gelen Yolcu Uçağı: 11,839

Giden Yolcu Uçağı: 11,841

Toplam: 22,680

Gelen Charter Uçak: 772

Giden Charter Uçak: 770

Toplam: 1,542

Gelen Özel Uçak: 376

TAF Askeri Uçak: 178

Tarifeli Uçuş Toplamı: 23,680

Charter Uçuş Toplamı: 1,542

Özel Uçuş Toplamı: 376

TAF Askeri Uçuş: 178

Toplam Gelen Uçak: 12,892

Toplam Giden Uçak: 12,884

Toplam: 25,776

Gelen Özel Uçak Yolcusu: 514

Gelen Charter Uçak Yolcusu: 107,468

Gelen Tarifeli Uçak Yolcusu: 1,759,994

Giden Özel Uçak Yolcusu: 637

Giden Charter Uçak Yolcusu: 104,673

Giden Tarifeli Uçak Yolcusu: 1,769,317

Toplam Gelen Yolcu: 1,867,976

Toplam Giden Yolcu: 1,874,627

TOPLAM: 3,742,603



- Ercan Kule 2019

Hizmet verilen KKTC Trafik: 25,776

Hizmet verilen transit Trafik: 207,543

1. Limanlar Dairesi:

- 2019 Yılı Ocak – Kasım dönemi arası KKTC limanları;

Mağusa Limanı:

Gelen Gemi: 876

Gelen Yük: 984,119 Ton

Gelen Yolcu: 21,158

Giden Gemi: 872

Giden Yük: 145,385 Ton

Giden Yolcu: 20,904

Girne Limanı:

Gelen Gemi: 383

Gelen Yük: 153,017 Ton

Gelen Yolcu: 65,909

Giden Gemi: 385

Giden Yük: 32,955 Ton

Giden Yolcu:63,057

Karpaz Gate Marina:

Gelen Tekne: 132

Giden Tekne: 91

Girne Delta Marina:

Gelen Tekne: 18

Giden Tekne: 18

2019 Yılı Ocak – Kasım dönemi,

Gelen Gemi: 1,539

Giden Gemi: 1,491

Gelen Yük: 1,934,294 Ton

Giden Yük: 178,340 Ton

Gelen Yolcu: 87,067

Giden Yolcu: 83,961

Total yolcu trafiği: 171,028

Total yük trafiği: 2,112,634 Ton

Total gemi trafiği: 3,030



Atakan gündemi değerlendirdi

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yolların karanlık olması ve aydınlatma konusunda gelen soruyu da yanıtlayan Atakan, bu konuda bir yetki karmaşası olduğunu söyledi.



Gözünüz ağrıyorsa dişçiye gitmezsiniz…

“Gözünüz ağrıyorsa diş değil göz doktoruna gidersiniz. Ana arterlerdeki aydınlatma sorunuyla ilgili sorumluluk Karayollarına verilmiş. Karayollarında bunu yapacak ekip ve altyapı var mı kimse bakmamış” diyen Atakan şöyle devam etti:

“Karayolları Dairesi’nin sadece bir tane asansörlü aracı var ama o araca çıkarabileceği bir tane teknisyeni yok. Bütçe bir bütündür mantığıyla baktığınızda, devlet dairelerindeki, binalardaki aydınlatmalarda olduğu gibi ana arterlerdeki aydınlatma ödemeleri de maliye tarafından yapılıyor. 21 aylık Bakanlık sürecim boyunca bunu anlatmaya çalıştım. Maliye, aynı ödemeyi KIBTEK’e yapsın; KIBTEK de 6 ilçe genelinde teknisyen ve ekipman altyapısıyla örgütlü, teşkilatlı, daha sağlık bir hizmet versin. Bakanlar Kurulu’nda bu talebimiz bir karşılık buldu. Sayın Başbakan’ın direktifleriyle 2020’den itibaren KIBTEK bu işleri Maliye’yle istişare ederek üstlenecek.”

“Geçitkale kararı elzem bir adımdır”

Bakan Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı’na İHA’ların gelmesine ilişkin yapılan eleştirileri de değerlendirdi, “Kararın alınma gerekçesine bakıldığında; ne kadar elzem ve haklı olduğunu görmek mümkündür” dedi.

Bulunulan coğrafyada her şey yerli yerinde ve dört dörtlük olsaydı ve bu konuda bir aciliyet ve gereklilik olmasaydı kararın tartışılabileceğini söyleyen Atakan, Rum tarafının yaptığı hamlelerin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı



“Tüm sıkıntıları çözmeye yönelik projelerimiz hazır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin gerilemesi ve yetersiz olduğu konusunda değerlendirmelerde de bulunan Bakan Atakan, katıldığı programda Ankara temaslarının içeriğini de şöyle anlattı:

“Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının 2020 yılında genişlemesi yönünde talebimizi ilettik, projelerimizi sunduk. TC hibe kaynakları çerçevesinde 269 milyon TL’lik bir bütçe talebinde bulunduk. Talep edilen bu bütçenin içinde mevcut yol ağımızın iyileştirilmesi de var. 1625 km bir yol ağına sahibiz. Bunun %79’unun üst kullanım ömrü doldu veya dolmak üzere. Ciddi bir yenilemeye ihtiyacımız var. Sadece yapmak yetmiyor. Yaptığınıza bakmak da zorundasınız. Ufak bir çatlağa müdahale edilmemesi onu bir çukura dönüştürüyor. Karayollarının imkan ve kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için de bütçeye ihtiyacımız var. Yerel kaynaklarımız belli. Ortaya çıkan açığın kapatılması için görüşmeler yaptık. Bunların realize olmasıyla beraber 2020’de harekete geçebileceğiz. İhtiyaç ve aciliyet büyüktür. Bütçede vekil arkadaşlarımızın dile getirdiği her sıkıntıyla ilgili projemiz hazırdır. Bunların karşılığı kaynaktır. Kaynak olmayınca palyatif çözümlerle ilerliyorsunuz.”

“Özersay adayımız olabilir”

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Bakan Tolga Atakan, çalışmaların, istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Halkın Partisi’nin de seçime bir adayla katılacağını açıklayan Atakan, “Adı geçen adaylara baktığınızda Sayın Kudret Özersay siyasi hayatına cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlamış, ciddi bir tecrübe ve geçmişe sahip bir isim olarak en ön planda olan isimdir. Bu şekilde bir adım atılması da normaldir” dedi.