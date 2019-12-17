Moral buldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi.

Erhürman’a Güzelyurt ziyaretinde İlçe Başkanı Doğan Şahali, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleri eşlik etti.

Verilen bilgiye göre, ilk olarak Güzelyurt İlçe binasında buluşan partililer, Güzelyurt Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti, ardından da her hafta kurulan açık pazarı gezdi.

CTP’nin adayı bugün açıklanıyor

Öte yandan Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gelecek yıl nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını saptayıp açıklayacağı genişletilmiş Parti Meclisi toplantısını bu akşam yapıyor.

Toplantı saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da yer alacak.

CTP Parti Meclisi cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile katılma kararı almıştı.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Nisan 2020’deki seçim için şu ana kadar bazı adayların ismi kamuoyunda dolaşsa da henüz resmen açıklanmış bir isim yok.