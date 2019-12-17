Hedef daha çok proje

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.

TİKA'nın 62’nci ofisinin açılışına Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer bakanlar konuklar katıldı.

Açılışta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Tatar: Önemli bir proje

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, TİKA'nın 62. ofisini ülkede açmasının önemli bir proje ve atılım olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübe ve birikimiyle KKTC'ye yeni bir boyut imaj ve vizyon getirdiğine işaret ederek, "KKTC 45 yıl sonra bölgede çok önemli bir statüye geldi, biz de halkımızın refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu görevimizdir. KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir yere geldi. Turizme yapılacak katkı kültürümüzün dünyaya tanıtılması ekonomiyi canlandıracak. Hep birlikte çalışıp üretmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

Ersoy: İnsan odaklı çalışacak

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, TİKA'nın 62. temsilciliğini KKTC'de açtığına işaret ederek, TİKA hakkına bilgi verdi, milli ve manevi değerleri dünyanın her yerine ulaştırdıklarını kaydetti.

TİKA'nın geniş bir coğrafyada insan odaklı çalıştığını, ekonomiden sağlığa kültürden eğitme 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tecrübelerini diğer ülkelere yansıttığını ifade eden Ersoy, TİKA’nın katkılarıyla yakın tarihte KKTC'de Alparslan Türkeş’in evinin restore edildiğini, Arap Ali Destanı’nın sahnelendiğini anımsattı.

Başçeri: Sarsılmaz bağların nişanı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, ofisin Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz bağlarının bir nişanı olduğunu belirterek, iki kardeş ülke arasındaki yakın iş birliğinde yürütülen çalışmaların her alanda devam ettiğini belirtti.

Başçeri, "Ofisin açılışı benim dönemime geldiği için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Çavuşoğlu: Gurur vesilesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, açılışın gurur vesilesi olduğunu belirterek, devletin kalkınması ve ekonomik kalkınma için, ülkeyi daha güzele taşımak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

İki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesi için önemli bir adım atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, turizm, kültür, sanat, ekonomi alanında önemli iş birlikleri yapılacağını, Kıbrıs Türk halkının sesinin yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle duyurulacağını kaydetti.

Kayalar: Erdoğan’ın talimatı ile açıldı

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar da, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA'nın 62. ofisini KKTC'de açtığını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel birikimini KKTC ile paylaşacağını ifade eden Kayalar, KKTC'nin üretim, istihdam, yatırım, ekonomik turizm alanında destek vereceklerini kaydetti; iki ülkenin ilişkilerinin yeni bir adımı olarak nitelediği ofisin iki kardeş ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

KKTC’yi dünyaya tanıtacak film

Öte yandan KKTC’nin turizm çeşitliliğini dünyaya tanıtma amaçlı, turizm tanıtım filmlerinin gösterildiği Kıbrıs Turizm Tanıtım Programı Başbakan Ersin Tatar ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Golden Tulip Otel’de yer alan etkinliğe, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri zevat, çeşitli kurum, kuruluş sivil toplum örgütü ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Etkinlikte sırasıyla; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Ersoy’dan Berilsu Meral’e hediye

Etkinlik, TC Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.