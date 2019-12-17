Birçok sorun var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, görüşülmeye devam ediyor. İkinci haftaya girilen görüşmelerde dünkü gündemde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi bütçeleri vardı. Bütçe görüşmelerinde söz alan vekiller ülkedeki sorunlara değindi. 2020 yılının Tarım için kötü olacağı, Rum tarafının silahlandığı, birçok konuda tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Bütçe görüşmeleri kapsamında ilk olarak 36 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi ele alındı.

Bütçeyle ilgili ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı. Meclis’te hükümeti oluşturan iki partinin dışında dört parti daha olduğuna dikkat çekti.

Özyiğit, Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’lara açılmasıyla ilgili “Belki bir olağanüstü durum var ama bu kararı almadan önce hükümeti oluşturan partiler dışındaki parti başkanlarını da davet edip en azından bilgi verebilirdiniz” diye konuştu.

Töre: Rumlar silahlanıyor

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanının Türkiye tarafından görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını dile getiren Töre, hem savaşta hem barışta bu kurumun KTBK, GKK, Polis Teşkilatıyla ortak çalışma yaptığını söyledi.

Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’lara açılmasını olumlu bir karar olarak değerlendiren Töre, Kıbrıslı Rumların ciddi şekilde silahlanmaya gittiğini söyledi, Doğu Akdeniz’de daha ciddi çalışmalar ortaya koymanın barışı korumak açısından önemli olduğunu belirtti.

Büyükoğlu: Önemli görevde

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı. Büyükoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Arıklı: KHK’da etik dışı uygulamalar var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 6 milyon 988 bin 700 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) bütçesini oybirliğiyle kabul etti.

Bütçeyle ilgili ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KHK’nın açtığı sınavlardan örnekler vererek, etik dışı uygulamalara vurgu yaptı.

KHK Yasası’nın mutlaka değişmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, komisyona atanacak kişilerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini eleştirdi. Meclis’in de söz sahibi olması gerektiğini kaydeden Arıklı, muhalefetin de mutlaka temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Candan: Kapasite artırılmalı

CTP Milletvekili Armağan Candan da KHK’nın kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu belirtti. Kamu reformunun da hayata geçirilmesiyle daha etkin bir kamu yönetimi oluşabileceğini dile getiren Candan, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın ele alınmaya başlanmasını istedi.

Son dönemde Dışişleri Bakanlığı’na ait dört münhalin mahkemeye taşındığını kaydeden Candan, yabancı dil sınavı konusunda yaşanan sorun nedeniyle acil ihtiyaç olan bu istihdamın yapılamadığını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yerinden yanıt vererek, ortada bir yorum farkı olduğunu ve konuyla ilgili ara emri alındığını kaydetti. Özersay, mevzuatta ve yasada değişikliğe gidilmesi gerektiğinin ortada olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı.

Protokol ne oldu?

Sivil Savunma Teşkilatı ve Kamu Hizmeti Komisyonu bütçelerinin ardından 335 milyon 682 bin 500 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi de görüşüldü.

Bütçeyle ilgili ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı ilk olarak Türkiye ile imzalanan ara protokolün gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini sordu.

Arıklı, önceki bakan döneminde yaptığı konuşmadan başlıklar okudu, o zaman sorduklarını şimdiki bakana da soracağını belirtti.

Ataoğlu: İlaçlar denetlenmeli

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı.

İnsan sağlığına zarar veren zirai ilaçların ülkeye girişi ve satışının nasıl olup da önlemediğini soran Ataoğlu, bu durumun devlet otoritesinin sorgulanmasına yol açtığını kaydetti.

Ataoğlu, bu sorgulamaların halkı Güney’den alışveriş yapmaya ittiğine işaret etti.

Önlem alınmazsa vatandaş nezdindeki devlet algısının daha da zarar göreceğini anlatan Ataoğlu, denetim ve kontrollerin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Angolemli: Ambargoyu biz yaptık

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cyprufex konusuna değinerek, zamanında maddi sorunlar gerekçe gösterilerek ABAD’a avukat gönderilemediğini kaydetti ve “Bu ambargoyu bile bile biz yaptık” diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerin ileri götürülmesinin ancak ihracatla olabileceğini söyleyen Angolemli “Biz kendi önümüzü kestik” dedi.

Sütün insan sağlığı için çok önemli olduğunu söyleyen Angolemli, fiyatının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Şahali: Tarım hayattır

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Tarım hepimizin hayatının olmazsa olmazı” diyerek başladığı konuşmasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılına ilişkin faaliyet raporu sunmadığını belirterek, bunu eleştirdi.

Bakanlığın rapora yazacak somut bir şey bulamadığını savunan Şahali, hali hazırda yürürlükteki uygulamaların kararları verilirken, mevcut bakanın eleştirilerini unutmadıklarını ifade etti. Şahali, “Hazırda bulduklarını sürdürüyor olduklarını söylemek gerekse de, Tarım Bakanından bir rapor görmek isterdik” dedi.

2020’nin tarımsal bir felakete dönüşebileceği düşüncesinde olduklarını, bu sebeple de bütçenin en az 30 milyon daha arttırılması gerektiğini söylediklerine dikkat çeken Şahali, bunu kendilerinin değil de, mevcut bakanın söylemesi gerektiğini aktardı.

Derya: Politikalar üretilmeli

CTP Milletvekili Doğuş Derya da konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma politikalarının doğru dürüst şekillendirilemediğini belirtti.

Dünyada değişen iklim hakkında bilgiler veren Derya, küresel ısınma ve dünyadaki sürdürülebilir ihtiyaçlarının karşılanması konusunda özellikle ülkede yeterince farkındalık yaratılmadığını kaydetti.

Dünyadaki su kayıplarının sebebiyet vereceği olayları örneklerle anlatan Derya, bunları öngören politikalar üretilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım Bakanlığı’nın rapor dağıtmamasını da eleştiren Derya, Bakanlığın teşvik ve projelerinin ne olduğunu nereden öğrenebileceklerini sordu.

Şahiner: Üretim yapılmalı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, ülkedeki tarımın hak ettiği yere getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülke içerisinde iç piyasada tüketilen ve üretilen ürünler hakkında konuşan Şahiner, üreticilerin artık üretemeyecek duruma gelmesinden dolayı ithalata yönelmeden kaynaklanan fiyat artışının sürekli yaşandığını söyledi.

İşsizlik ve ekonomik çöküş yaratılmaması için tarımın önemine dikkat çeken Şahiner, üretim yapılması gerektiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı’nın bütçesinin yıkımın işaretçisi olduğunu savunan Şahiner, bu yılki ayrılan kaynağın bakanlığa yeterli olmayacağını söyledi.