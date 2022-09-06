Yarınki karar bekleniyor

Yerel seçim tarihinin yasaya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), belediyelere reformuyla ilgili de harekete geçecek. CTP, reform yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklerken, Genel Başkan Tufan Erhürman, yasanın Cumhuriyet Meclisi’nde kabulünün üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlattı ve “Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa’nın hala daha Resmi Gazete’de yayımlandığını, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için yayımlanmasını beklediklerini belirtti. Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanmamasına tepki gösterdi.

Yasanın Cumhuriyet Meclisi’nde kabulünün üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı da büyük bir coşkuyla selamlamıştı yasayı. Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı” dedi.

Erhürman, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

“Kim bilir yine kafalardan neler geçiyor” diyen Erhürman, “Bu sürecin hangi aşaması doğru yürütüldü ki son aşaması da doğru yürütülsün” açıklamasına bulundu.

Karar 13 Eylül’de

Bu arada CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkındaki davada karar açıklanacak. Son duruşmanın ardından süresiz ertelenen davanın kararı 13 Eylül’de okunacak.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Yerel seçim tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını” hatırlatmıştı.

Haziranda yapılması gereken seçimin yapılmadığını ifade eden Sorakın, hükümetin, kendi görüşü doğrultusunda hiçbir siyasi partiyle görüşmeden Meclis’te karar ürettiğini savunmuştu.

Karar için herhangi bir tarih verilmediğini dile getiren Sorakın, yerel seçimlerle ilgili belediyelerin meclis üyelikleriyle alakalı sayının 13 Eylül’de belirlenmiş olması gerektiği için kararın 13 Eylül’den önce okunması beklediklerini söylemişti. Ülkenin Anayasa ve yasalarla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Anayasa ve yasalarla ilgili sorun yaşadığımızı görüyoruz. Bu yaklaşım demokrasiyi ciddi anlamda zedeliyor. Herkesin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuşmuştu.