Vay benim memleketim

Suna ERDEN

Metehan, Derinya ve Beyarmudu kara sınır kapılarından her gün yüzlerce araç kuzeye geçiyor. KKTC ekonomisine büyük katkı sağladığı halde geçişleri kolaylaştırıcı önlemler alınamıyor. Benzeri durum Girne Turizm Limanında da yaşanıyor. Feribotla limana gelen yolcular, muhaceret ve gümrük işlemleri için uzun kuyruklar oluşturuyor, zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Girne Turizm Limanında personel ve mekan sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limanlarda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. Arıklı; limanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu, bunun için de plan, program ve paraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sıcakta uzun süre bekleyiş

Girne Turizm Limanı’nda dün izdiham yaşandı. Kuzey ile güney arası geçişlerin yapıldığı sınır kapılarında her gün metrelerce araç ve insan kuyruğu oluşurken, benzer manzara limanda da görüldü. Girne Turizm Limanı’nda saatlerce giriş-çıkış işlemleri için bekleyen onlarca kişi perişan oldu. Personel yetersizliği başta olmak üzere altyapı sorunlarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle muhaceret ve gümrük işlemleri aksarken, hem kapılarda hem de limanlarda geçişlerin rahatlatılması için adım atılması bekleniyor.

Diyalog’a ulaşan vatandaşlar, gerek muhaceret gerek gümrük kontrollerinde yoğunluktan dolayı uzun insan kuyrukları oluştuğunu söyledi. Sürekli aynı sorunların yaşandığını ancak gerekli adımların atılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.

Arıklı: Yatırım sorunu var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limanlarda yatırım sıkıntıları yaşandığını ifade ederek “Maalesef biz bu konularda sürekli gecikmişiz, işin edebiyatında kalmışız. Bütün hükümetlerin programlarında limanlar kamu-özel işbirliğinde yeniden yapılandırılacaktır ibaresi vardır. Biz bir taraftan Ercan’ı hallederken ikinci aşamada da limanları halletmek durumundayız. Ardından Telekomünikasyona sıra gelecek” dedi.

Mağusa Limanı’nın yaklaşık olarak yarım milyar dolar civarında yatırım isteyen bir proje olduğunu belirten Bakan Arıklı, kruvaziyer gemilerin yaklaşabileceği bir liman düşündüklerini söyledi.

Arıklı “Aynı şekilde Girne Limanı. Ama bana göre esas önemli olan Gemikonağı Limanı. O da gündemimizde. 22’sinde gelecek olan teknik ekibin orayı da incelemesini rica ettim” dedi.

Özelleştirme kaçınılmaz

Ercan Havalimanı yeni terminal binasıyla ilgili de konuşan Arıklı, yapımda yaşanan gecikme nedeniyle tarafların karşılıklı suçlamalarda bulunduğunu anlattı. Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına sıkıntıların çözümüne aracılık etmeleri için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Her iki tarafı memnun edecek şekilde bir anlaşmaya varıldığını belirten Arıklı, “29 Ekim’de test uçuşlarına başlama, 15 Kasım’da da resmi açılışı yapma konusunda mutabık kaldık” dedi.

“Ercan Havalimanı’nda tartışılan bir özelleştirilme var diye biz özelleştirmeden kaçamayız” diyen Bakan Arıklı, dünyada trendin özelleştirme yolunda olduğunu, devletin sadece denetleyici olarak yer aldığını söyledi.

Özelleştirmeye karşı çıkmanın akıntıya karşı kürek çekmek olduğunu belirten Arıklı, yapılması gereken şeyin Ercan’da yapılan yanlışları dikkate alarak bundan sonra daha dikkatli sözleşmeler yapmak olduğunu söyledi.

Sırada limanlar ve telekomünikasyonun özelleştirilmesi olduğunu kaydeden Arıklı, 22 Eylül’de Türkiye’den teknik bir heyetin geleceğini ve incelemelerde bulunacağını belirtti.

Özelleştirmelerin karşısındaki en büyük engelin Sendikalar olduğunu belirten Bakan Arıklı, sendikalarla konuşularak ikna edilmeleri gerektiğini söyledi.

Yollarda çalışma başlatıldı

4.5-5 G ihalesinde bürokratik engeller nedeniyle gecikme yaşandığı bilgisini de veren Bakan Arıklı, Maliye Bakanlığından onay alındığını, büyük bir ihtimalle bir-iki gün içinde ihaleye çıkılacağını söyledi.

BRT’ye yaptığı açıklamada karayolları ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Arıklı, bütçenin çok kısıtlı olduğun vurguladı, “Bu konuda bize yatırım yapacak tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.

Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Arıklı, yolların ışıklandırılması konusunda çalışma başlattıklarını da ifade etti.