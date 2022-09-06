Analiz sonucu bekleniyor

Girne’de yaya yürüdüğü esnada şüpheli hareketler sergileyen ve üzerinde arama yapılmak istenince elindeki uyuşturucu maddeyi yuttuğu iddia edilen Çağrı Demirkıran dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet vida tespit edildiği belirtildi. Uyuşturucu madde ezmede kullanıldığı tahmin edilen vidaların analize gönderildiği ancak sonucun henüz çıkmadığı ifade edildi.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Çağrı Demirkıran’ın uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’de 1 Eylül 2022 tarihinde yaya olarak yürüdüğü esnada zanlının hareketlerinden şüphe duyulması üzerine devriye ekiplerinin arama yapmak istediğini söyledi.

Kardeşler, zanlının ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yuttuğunu açıkladı.

Polis memuru Kardeşler, zanlının gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada çantasının içerisinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan iki adet vida tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının doktor muayenesinden geçirilmeyi, midesinin yıkanmasını kabul etmediğini ve uyuşturucu testi için kan örneği vermediğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, vidaların üzerindeki maddenin analizinin yapılacağını ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.