Pencereden daldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Avusturyalı kadının kaldığı otel odasına pencereden girerek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.E. tutuklandı. İddialara göre, isminin baş harfleri A.E olan erkek şahıs, otel odası içerisinde uyumakta olan 27 yaşındaki Avusturya uyruklu genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Elde edilen bilgiye göre dün sabah 01.45’te, Gazimağusa’da bir otelin 2209 numaralı odasının güneye bakan penceresinden içeri giren A.E, odada uyumakta olan 27 yaşındaki B.L isimli kadının vajina kısmına dokunup yalayarak cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının uyanması üzerine pencereden çıkan zanlı hızla koşarak uzaklaştı. Polis zanlıyı kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı ve aleyhinde soruşturma başlatıldı. Zanlu dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne getirilerek aleyhinde 24 saat derdest(tutukluluk) emri temin edildi. Zanlı bugün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarılacak.