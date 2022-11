Eşiz kutlama Büyük coşku

Kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ın en gözde otellerinden biri olan Merit Royal Diamond’da yıldız yağmuru devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Merit Royal Diamond’ın görkemli Karpaz Balo Salonu’nda Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Sibel Can sahne aldı.

Merit Royal Diamond’ın büyüleyici atmosferinde, uzun siyah elbisesiyle göz dolduran Sibel Can, iki bine yakın hayranına hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir konser keyfi yaşattı.

Konserine, konuklarının da eşliğinde 10. Yıl Marşı ile başlayan ünlü sanatçı, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Bu coşkuyu hayranları ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sibel Can, “Böyle bir günde, Merit Royal Diamond Otel’de sahne almak çok özel” dedi.

Gecenin sürprizi olarak, konuklar arasında bulunan Hakan Taşıyan’ın masasına giden Sibel Can, sevilen şarkıcıyla eşsiz bir düete imza attı. Enerjik sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla hayranlarından tam not alan ünlü sanatçı, sevenlerine muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.