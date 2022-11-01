Şansı yardım etti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazada kontrolden çıkan van araç devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak araçtan yola dökülen mazot trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yola akan mazot toprakla kapatıldıktan sonra trafik akışı yeniden sağlandı. Aracın 21 yaşındaki sürücüsü Murat Özkılıç hakkında soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıktı, yan yattı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Murat Özkılıç’ın NM 806 plakalı van araçla Çevre Yolu üzerinde bulunan alt geçitten çıkıp doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere vurduğu ve sağ yan tarafı üzerine devrilerek durduğu kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken devrilen araçtaki mazot ve yağ yol içerisine aktı. Yola akan yağ ve mazot toprakla kapatılırken, meydana gelen kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.