İhaleye gerek kalmadı

Teknecik Elektrik Santraline yakıt, TPIC’ten karşılanacak. KKTC nakliye için ek bir para vermeyecek, taşımacılığı tamamen Türkiye karşılayacak. Ayrıca Teknecik Santraline filtre takılacağı, bunun da Türkiye tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yakıt teminiyle ilgili son gelişmeleri meclis kürsüsünden açıklayan Başbakan Ünal Üstel sorunu çözeceklerini ifade etti.

Üstel, “Akaryakıt konusunda Perşembe günü TPIC ile protokol imzalanacak” derken, CTP lideri Erhürman tepki gösterdi. Erhürman, “Kıb-Tek sizden çektiğini kimseden çekmedi” dedi.

Kıb-Tek’le ilgili tartışmaya Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı da katıldı. Arıklı, hükümetin “Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak” bir adım attığını belirtti.

TPIC ile sil baştan

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) akaryakıt alımıyla ilgili konuştu. Üstel, akaryakıt konusunda Perşembe günü Türkiye Petrolleri Uluslararası Anonim Şirketi (TPIC) ile protokol imzalanacağını açıkladı.

Üstel, “Bundan sonra yakıtla ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün yakıtımızı Türkiye’den ilgili şirket getirecek. Biz nakliye hiçbir para vermeyeceğiz. TPIC ile perşembe günü protokol yapıyoruz. Taşımacılığı tamamen Türkiye karşılıyor. Bir tek yakıt için borsa fiyatı ne ise borsa fiyatını ödeyeceğiz” dedi.

Üstel, elektrikte yaşanan gelişmelerin basınla da paylaşılacağını kaydetti.

Getirilecek akaryakıtın kükürt oranının yüzde bir olacağını da belirten Başbakan, filtre takıldıktan sonra yüzde 3 kükürt oranına sahip akaryakıt alımının gündeme geleceğini söyledi.

Erhürman: Sürpriz yumurta

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete elektrik ve akaryakıt konusunda eleştirilerde bulundu.

Erhürman, “Bu konu bu kadar ciddiyetsiz şekilde ele alınmaz. Aylardır Kıb-Tek’ten başka bir şey konuşamıyoruz. Yepyeni sürpriz yumurta, yepyeni bir formül…. TPIC bir şirkettir, o nedenle alım devletten devlete olmayacak. İhalesiz akaryakıt alınacak” dedi.

Erhürman, filtre konusunda hangi uzmanla konuşulduğunu da sorarak, geçmişte bu konuda yapılan çalışmalara işaret etti.

Hükümetin açıklamalarında tutarlılık ve samimiyet olmadığını söyleyen Erhürman, hayat pahalılığı konuşunda bir çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Arıklı: Kıb-Tek mafyasının kökü kazınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin “Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak” bir adım attığını belirtti.

Arıklı, “Bu adımla muhalefetin elindeki en büyük argümanı da alıyoruz. Bundan sonra ne konuşacaklar merak ediyorum. Göreceksiniz, Kıb-Tek’i bu hükümet kurtaracak. Navlunu ve ihaleyi tarihe gömeceğiz…” dedi.

Arıklı, filtre takılması sonrasında ülkeye fiyatı daha uygun olan akaryakıtın getirileceğini, elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını belirtti, Arıklı, “Bildiğiniz başka bir formül varsa söyleyin…”ifadelerine yer verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak Arıklı’nın sözlerine işaret etti, “Kıb-Tek’i bu hükümetten kurtarmak gerek, Kıb-Tek sizden çektiğini kimseden çekmedi” dedi.

Bu hükümet döneminde 30-32 dolarlık akaryakıtın tonunun 150 dolara alındığını söyleyen Erhürman, Meclisin bu konuda bilgilendirilmesini istedi.

Hükümetin ciddiyetten yoksun bir yaklaşımı olduğunu savunan Erhürman, “Her şeyi yüzünüze gözünüze benzeyecek, sonra size bırakın biz yaparız diyecekler….Bununla övünüyorsunuz. Bu zihniyetle her gün daha kötüye gidiyoruz. Kimsenin size güvenmediği belli” dedi.

Genel kurul daha sonra Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı.



Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 10:53