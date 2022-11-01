Ortalığı dağıttı

Alkollü bir şekilde gittiği Ercan Havalimanı’nda olay çıkaran Burcu Aydığdu gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis karakolunda da rahat durmadı. Zanlı karakolda taşkınlıklarına devam etti, polis memurlarına hakaretler yağdırdı. Zanlı bir kadın polise ve polis çavuşuna tekme atarak darp suçu da işledi.

Polisi darp ve görevinden men, sarhoşluk, uygunsuz tavır ve davranış, itale-i lisan suçlarından dün mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Ekim 2022 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanında, alkollü içki tesiri altında bulunan Burcu Aydığdu’nun muhaceret işlemi yaptıracağı sırada, eski uçak bileti verip, görevlilere makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak ve küfretmek suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olay sonrası tutuklanan zanlının götürüldüğü karakolda taşkınlıklarına devam ederek görevli memurlara küfür edip, bir polis çavuşuna ve bir kadın polise tekme attığını ifade etti. Polis, zanlının nefesinden alkol kokusu geldiğini ancak test yapılmasına izin vermediğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.