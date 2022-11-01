İlgilenen yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2 bin 500 kişilik nüfusu ile en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Anadolu Mahallesi sorunlarla boğuşuyor. Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan, seralarıyla ülkedeki sebze ve meyve ihtiyacının yüzde 70’lik kısmını karşılayan Anadolu Mahallesi sakinleri siyasilerin ilgisizliğinden yakınıyor. Mahallenin bozuk yolları asfaltlanmayı beklerken, orada yaşayanlar toz toprak içerisinde kalıyor. Üreticilerden bazıları ise sokak aralarında mandıra açarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Diyalog muhabirine konuşan mahalle muhtarı Ali Buruk, seçim öncesi birçok vaat ile gelen siyasilerin, seçimden sonra bölgeye uğramadığını ifade etti ve “şu anki seçilmişlerin tamamı bu mahallede yüzde 80 oy almışlardır, destek veriyoruz ama hizmet alamıyoruz” şeklinde konuştu.

Sokak arasında mandıra

Mahallelinin geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olduğuna dikkat çeken Buruk, hali arazi için birçok kez kaymakamlığa başvuru yaptıkları halde hiçbir sonuç alamadıklarını, ancak mahalle dışından insanlara, bölge içerisinde hali arazilerin peşkeş çekildiğini ifade etti ve bölge insanının geçimini sağlayabilmek için evlerinin arka kısımlarına mandıra kurarak, sokak aralarında hayvancılık yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Yollarımız berbat, hizmet alamıyoruz

Bölge yollarının berbat olduğuna da değinen Buruk, “seçim öncesi siyasiler geliyor, bir sürü vaatte bulunup gidiyor, mahallemizden yüzde 80 oranında oy alıyor, ancak seçim sonrası buraya uğramıyor bile, seçiyoruz, ancak hizmet alamıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Buruk, ayrıca mahallelerindeki bini aşkın seradan, KKTC sebze ve meyve ihtiyacının yüzde 70’lik kısmının karşılandığını ancak ilgisizlikten dolayı seracılarında çok zor durumda olduğunu sözlerine ekledi.