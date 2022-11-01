Bir haftada 62 kaza 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci, işçi ve kaçak statüde yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Sayı arttıkça trafik kazaları da artış gösteriyor. Özellikle Afrika kökenlilerin alkol ve aşırı süratle gerçekleştirdiği kazalara trafik ekipleri yetişemiyor.

Polisin açıkladığı bir haftalık raporuna göre meydana gelen 62 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Kayıtlara giren kazalarda 2 milyon 553 bin liralık hasar meydana geldi. Bir haftalık trafik kontrollerinde bin 356 kişinin trafik suçu işlediği kaydedildi.

2 can kaybı 19 yaralı

Ülkede son bir haftada meydana gelen 62 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde bin 356 trafik suçu tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, 24- 30 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 2 milyon 553 bin TL’lik hasar tespit edildi.

Kazaların22’si Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 20’si Girne, 2’si Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana geldi.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde bin 356 trafik suçu tespit edildi.

Sürat yine ilk sırada

Sürücüler 235 kez süratli, 12 kez tehlikeli, 21 kez dikkatsiz, 220 kez seyrüsefer ruhsatsız, 5 kez sürüş ehliyetsiz, 26 kez alkollü, 138 kez emniyet kemersiz, 66 kez muayenesiz, 50 kez sigortasız, 4 kez “A” yol kullanma izinsiz, 3 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 4 kez koruyucu miğfer başlıksız motor kullanmaktan ceza aldı.

Ayrıca, aynı süre içerisinde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 269, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 99, trafik ışıklarına uymamaktan 2, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 1 ve diğer trafik suçlarından 201 kez cezai işleme gidildi.