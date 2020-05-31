EvdeKal Konserlerinde bir birinden değerli 59 sanatçı ağırlandı

KıbrısOnAir EvdeKal Konserleri geçtiğimiz pazar akşamı Eylem Afşaroğlu konseri ile sona erdi. Yaklaşık iki aydır devam eden konserler dizisi bir birinden değerli 59 sanatçı ağırladı.

Covid-19 pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarından dolayı evlerinde kalan vatandaşlarımızla sosyal medya üzerinden sanatçılarımızı buluşturan konser dizisi 2.765.097 erişim sağladı. KıbrısOnAir sayfalarından canlı yayınlanan ve toplam 1.497.840 kişinin canlı izlediği konserler evde kalan vatandaşlara bir nebze olsun moral verdi.

“Çorbada tuzumuz olsun istedik”

“EvdeKal Konserlerinin tek amacının evde kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızla sanatçılarımızı buluşturmak ve keyifli dakikalar geçirmelerini sağlamaktı” diyen KıbrısOnAir üst Yöneticisi Engin Bulut, “Ortaya çıkan rakamlar bize bu konuda başarılı olduğumuzu gösterdi” dedi.

Engin Bulut şöyle devam etti:

“Tüm dünyada insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Covid-19 salgın döneminde en büyük saygı ve övgüyü̈ başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının hak ettiği inancındayım. Onların özverili çalışmaları ülkemizde salgının yayılmasını engelledi. Vatandaşlarımız da uyarıları dikkate alıp evlerinde kalıp tüm tedbirlerini aldı. Bu noktada biz de bir şeyler yapmak istedik ve EvdeKal Konserleri’ni başlattık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Amacımız evlerinde kalan vatandaşlarımızı ülkemiz değerli sanatçıları ile OnAir Network aracılığı ile buluşturmak ve onlara moral vermekti. Gün sonunda ortaya çıkan rakamlar bu noktada başarılı olduğumuzu ortaya koydu. Bu da bizi mutlu etti. Konserlerimize katılan tüm sanatçılarımıza ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza OnAir ailesi adına teşekkür ederim.”

