Fırtına estirdi

Merit Royal Diamond, dünyanın en sevilen yıldızlarını misafirleri ile buluşturmaya devam ediyor. Romantik şarkıları ve etkileyici sesiyle Arap dünyasında ‘Romantizmin Kralı’ olarak bilinen Wael Kfoury, geçtiğimiz Cumartesi Diamond sahnesinde tam bir Orta Doğu fırtınası estirdi. Merit Royal Diamond’daki konserinde, Arap ülkelerinden gelen hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Lübnanlı sanatçı, “Hepiniz hoş geldiniz, Kuzey Kıbrıs’ta sizlerle birlikte olmak çok güzel” dedi.

Gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Kfoury, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not aldı. Romantik şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşatırken, hareketli şarkıları ile de doyasıya eğlendiren ünlü sanatçı, unutulmaz bir konsere imza attı. Merit Royal Diamond’ın ses getiren konserler dizisi, Kurban Bayramı’nın birinci günü Arap dünyasının sevilen şarkıcılarından Ragheb Alama ve bayramın ikinci günü Türkiye’nin en güçlü seslerinden Özcan Deniz ile devam edecek.





