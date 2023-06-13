Yardım etmekle suçlanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 27 Mayıs 2023 tarihinde Mustafa Zorer Motors isimli galerinin kurşunlanması olayında tespit edilen şüphelilere yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ertan Yılmaz hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 4 gün tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 27 Mayıs 2023 tarihinde, 03.00 sıralarında Gazimağusa’nın Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli galerinin vitrin camı ve duvarına toplamda 2 el ateş edildiğini anımsattı. Polis, olayla ilgili incelenen kamera görüntülerinde motosikletli bir erkek şahsın belirlendiğini, konu motorun plakasından ise Selkan Can’a ulaşıldığını belirtti. Selkan Can’ın motoru olay gecesi Ahmet Erişik’e verdiğinin tespit edildiğini hatırlatan polis, cep telefonu dökümü incelemelerinde, olayın akabinde Ahmet Erişik’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bir taksi ile Girne’de bulunan ve mesele kapsamında halen aranmakta olan bir arkadaşının evine gittiğini ve içerisinde olayda kullanılan tabancanın olduğu turuncu renk spor çantayı Seymen Çimen’e teslim ettiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, Seymen Çimen’in konu ile ilgili itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında, Seymen Çimen’in konu çantayı Sezen Sezen’e verdiğinin tespit edildiğini ve Hüseyin Tulup ile Sezen Sezen’in aynı araç içerisinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, Sezen Sezer’in ifade vererek, turuncu çantayı teslim aldığını ve Hüseyin Tulup’a verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Hüseyin Tulup ve Sezen Sezen’in çantayı aldıktan sonra Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını ve 30 dakika sonra da geri döndüklerini tespit ettiklerini bildirdi.

Ertan, Ahmet’i sakladı

Ertan Yılmaz’ın da Ahmet Erişik’i Gönyeli’den alarak, gizlenmesi için Girne’de bir eve götürdüğünü ve ilk etapta yardım yataklık suçu nedeniyle tutuklandığını söyledi. Polis, Yılmaz hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.