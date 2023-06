"Fiyat Denetimi Yapın"

Ömer KADİROĞLU

Dövizde yaşanan dalgalanma piyasada pahalılığa neden olurken, vatandaşlar sürekli değişen fiyatlardan dert yanıyor.

Marketlerde bir gün arayla dahi ürünlerin fiyatında değişim olduğunu belirten vatandaşlar, buna dövizdeki yükselişin yanı sıra denetimsizliğin de neden olduğunu ifade ediyor. Yetkililerden pahalılığa ve sürekli artan fiyatlara karşı önlem almasını isteyen vatandaşlar, “Eğer önlem alınmazsa çok kötü günler bizi bekliyor” dedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

Ne dediler…?

Bestami Tosun

“Dövizdeki yükseliş bizi her yönden etkiliyor. İçtiğimiz sudan aldığımız iğneye kadar her şey dövize endeksli ve bu artışla piyasa daha da pahalı olacaktır. Bir gün önce 100 liraya aldığımız bir ürün bir gün sonra 170 TL oldu. Dövizdeki yükselişle ilgili hükümet piyasada etkin bir denetim yaparak, abartılı fiyat arttıran kişileri tespit etmeli ve denge oluşturmalıdır.”

Okan Kocatürk

“Dövizdeki artış netice itibariyle herkesi olumsuz etkiliyor. Şu an için idare edebiliyoruz ancak dövizdeki yükseliş devam ederse fiyatlar yine yükselecektir ve bunun için de ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekecek. Yatırım yaparken veya kredi çekerken insanların birkaç kez düşünmesi gerekiyor. KKTC kabul edilse de edilmese de Türkiye ile birlikte hareket etmek zorundadır. Deprem ve benzeri olaylar ülkeye yatırım yapılmasını ve para girişini engelledi. Bunun dışında yatırım yapacak durum veya yatırımcıyı çekecek bir durum söz konusu değildir. Allah hepimize kolaylık versin.”

Şamil Çiftçi

“Dövizdeki artış iğneden ipliğe her şeyi etkiliyor. Üretim olmadığı ve ithalata dayalı bir olduğumuz için ister istemez dövizdeki yükseliş yansıyor. Maaşların TL kalması ve piyasanın dövizle yükselmesi karşısında her geçen gün bizleri daha da fakirleştiriyor. İleriye dönük hesap yapma risklerimiz artıyor ve ne ev ne de araba sahibi olamayacağız gibi görünüyor. Dövizdeki artışın yakın bir zamanda duracak gibi görünmüyor. Üretim artmadığı sürece mevcut adadaki ürünleri dışarıya satamadıktan sonra önlem almak pek mümkün değildir. Bizim artık kendi bütçelerimizi idare etmemiz ve bütçelerimizin üzerinde ev veya araba almamamız gerekiyor.”

Okan Özefe

“Dövizdeki yükseliş bizleri her türlü etkiliyor. Sakızdan temel ihtiyaçlara kadar her şey artmaya devam ediyor. Çocuklarımızın 2 TL atıp da oynadığı oyuncaklar bugün 8 TL oldu. Hiç bir şey alınmaz olduk ve artık bu memleket yaşanmaz bir hale geldi. Dövizdeki yükseliş böyle devam ederse herkes aç kalacak ve artık marketlerde Türkçe konuşan birilerini bulmakta zorlanacağız. Bu konuda yetkililer bir çözüm üretmelidir.”

Hasan Ruso

“Dövizdeki yükseliş herkes gibi beni etkiliyor. Geçen sefer 140 TL’ye aldığım bir ürünü bugün 170 liradan aldım. Dövizdeki yükseliş hergün piyasaya zam olarak yansıyor ve bu yükseliş böyle devam ederse hepimiz daha da perişan olacaktır. Yetkililerden beklentimiz bu sorunla ilgili çözüm üretmeleridir.”

Derviş Çobanoğlu

“Dövizdeki artışla birlikte artan temel tüketim maddeleri bizleri her geçen gün daha da etkiliyor. Zamanında Almanya’ya gitmiştim ve orada insanları alışveriş yaparken görmüştüm. Oradaki insanlar birer adet meyve sebze alıyordu ve şaşırmıştım. Çünkü biz meyve ve sebzeyi poşet poşet alıyorduk ancak şu anda istediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz. Dövizdeki yükseliş böyle devam ederse perişan olacağız. Bizim idarecilerimiz bu konuda bir şey yapamaz ve tek duamız Türkiye’nin ekonomisinin düzelmesidir.”

Mehmet Akan

“Dövizdeki yükseliş bizleri batırdı. Geçen yıl 10 lira olan Dolar 25 lirayı aştı. Ev, araba, Dövizdeki bu yükseliş böyle devam eder ve önüne geçilmesi için herhangi bir çalışma yapılmazsa günün sonunda bu adadan hepimiz göçüp gideceğiz. Bu konuda hükümet edenlerden beklentimiz dövizdeki yükselişe karşı bir çözüm üretmeleridir.”

Kamil Birkaya

“Dövizdeki yükseliş bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Ben aylık 3 bin Sterlin kira ödüyorum ve bu para bir ayda 30 bin TL fark etti. Marketlere geldiğimizde bugün başka yarın başka fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu iş böyle devam ederse herkesi çok daha kötü günler bekliyor. Hükümetten beklentimiz bu konuda çalışmalar yapmasıdır.”