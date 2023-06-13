Gerilim tırmanacak

Çiğ süt fiyatlarının artırılmasını ve gelirlerin dövize endekslenmesini isteyen ve geçtiğimiz hafta eylem uyarısı yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği harekete geçiyor. Tarım Bakanlığı’na verdiği süre dün dolan birlik, bugün eylem kararını açıklayacak.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda tekrar masaya oturacaklarını belirterek, çiğ süt fiyatı ve doğrudan gelir desteklerinin iyileştirilmesi konusunda hayvancının talepleri karşılanmazsa bakanlık önünde eylem tarihini açıklayacaklarını belirtmişti.

Naimoğluları, süt fiyatlarının artırılmasını ve gelirlerin dövize endekslenmesini istemişti.

Hükümete kurların sabitlenmesi çağrısı yapan Naimoğulları, “Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacaktır. Hayvancıya çağrı yapıyorum, gereken hazırlığı yapsınlar… Çözüm bulunmazsa gereken çözümü daha önce olduğu gibi sokaklarda arayacağız” demişti.

Naimoğulları şunları söylemişti:

“Bu sektör günü birlik politikalarla yönetilemez. Sektörde hızlı bir şekilde karar alınması gerekir ki ayakta kalabilsin. Döviz kuru altında ezilen insanlar her gün bu yemi almak zorundadır, maliyetlerini ödemek zorundadır. Maliyetler ödenirken, dövizin altında ezilmeye devam edilecektir.”

Çiğ süt fiyatının 15 Haziran itibarı ile düzenlenmesini istemelerine karşın, hükümet kararı olarak fiyatın 1 Temmuz’da değişebileceğinin söylendiğini” savunan Naimoğulları, sadece süt fiyatları değil kaba otun da girdi maliyetlerini yükselttiğine işaret etmişti.

Naimoğulları, “Derhal kurları sabitlesinler, ülkeye gelen ham madde kurlarını, yem fiyatlarını sabitlesinler, üreticinin girdi maliyetlerini kur bazında sabitlesinler. Üreticinin sütünü döviz kuruna endeksli olarak ortaya koysunlar. Üretici de ayakta kalabilsin” diye konuşmuştu.

Naimoğulları, “Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacaktır. Hayvancıya çağrı yapıyorum, gereken hazırlığı yapsınlar… Çözüm bulunmazsa gereken çözümü daha önce olduğu gibi sokaklarda arayacağız” demişti.

