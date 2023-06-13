Hayati proje

Seçimlerden sonra ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin gerçekleşeceğini ve bunun en önemli adım olacağını söyledi. Erdoğan, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi.

Erdoğan, açılışı sürekli ertelenen yeni Ercan binasıyla ilgili olarak da 20 Temmuz tarihini verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı süratle adaya göndereceğini ve Ercan’daki çalışmaların takip edileceğini söyleyen Erdoğan, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane sözünü tekrarladı. Erdoğan, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlayabilmesi için KKTC’nin tanınması şartını ortaya koydu.

Erdoğan yoğun ilgi gördü

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te KKTC’ye geldi.

Erdoğan’ı, Ercan Havalimanında askeri tören eşliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Vatandaşlar da KKTC’yi ziyaret eden Erdoğan’ı görebilmek için Ercan Havalimanı ve güzergah üzerinde pankartlarla yer aldı.

Erdoğan, temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Resmi karşılama töreni yapıldı

Erdoğan, 14.00 sıralarında ise Cumhurbaşkanlığına geldi.

Erdoğan için Cumhurbaşkanlığında resmi karşılama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenden sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tatar, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki tüm konular görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısındaki konuşmasına, herkesi selamlayarak, başladı.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye’ye hizmet etme görevini üstlendiğini ifade eden Erdoğan, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaparak, geleneği devam ettirdiklerini söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, gündemlerindeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldıklarını dile getirdi.

Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik nakli sağlanacak

Erdoğan, bunların içerisinde elektrik sorunuyla ilgili, Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını kaydetti. Erdoğan, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi. Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirten Erdoğan, ulaşım alanında KKTC’de bugüne kadar toplam 630 km ana yol yaptıklarını, toplam 62 km uzunluğunda 5 ayrı yol projesinin inşasının ise devam ettiğini ifade etti.

Yapıcı ve sonuç odaklı olduk

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’e ilişkin mevcut durumu da değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs meselesinde, Türk tarafının her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsediğine vurgu yaptı. Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin haklı taleplerinin açık ve net olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler Ada’nın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve Ada’nın gerçekleriyle yüzleşmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur.”

KKTC’nin yanındayız

“Adada ve bölgedeki dengelerin hilafına, anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır” diye konuşan Erdoğan, “Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle KKTC’nin yanındayız. Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken, KKTC’ye yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal konut inşasına yakında başlıyoruz

“Buradaki vatandaşlarımızın, Türkiye’deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız” diyen Erdoğan, Derinya bölgesinde bin 192 adet sosyal konutun inşasına yakında başlanacağı müjdesini verdi.

500 yataklı hastane için ihaleye çıkılacak

Türkiye’den getirilen suyu kısa süre içerisinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerin istifadesine sunacaklarını kaydeden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesine de yakında çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, buna dair çalışmaların eşgüdümünü TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yürüteceğini belirtti.

20 Temmuz’da görüşmek üzere

Cumhurbaşkanı Tatar başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türklerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı süratle KKTC’ye göndereceğini ve yeni Ercan Havalimanı’nın eksiklerinin giderileceğini söyleyerek, “Bununla birlikte inşallah 20 Temmuz’da buraya inmeyi planlıyorum” dedi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 Temmuz’da görüşmek üzere” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Tatar: Ziyaretin anlamı büyük

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye yapmasının anlamının büyük ve önemli olduğunu söyleyerek, dünyaya KKTC’ye sahip çıkacağı mesajını verdiğini belirtti.

Kıbrıs’ta çok acılardan geçildiğini hatırlatan Tatar, Erdoğan’ın ziyaretinin araya nifak sokmaya çalışanlar ve KKTC’yi içeriden bölmeye çabasında olanlara yanıt niteliği taşıdığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023, 09:40