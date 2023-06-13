Tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na giden Yenidüzen yazarı Gazeteci Serhat İncirli, Saray'dan çıkartıldı.

Gazeteci Serhat İncirli’ye “içeriye girişin yasaktır” denildiği belirtildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İncirli’nin “Cumhurbaşkanlığı binasından dışarıya çıkarılmasına” ilişkin açıklama yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Erdoğan’ın temaslarını takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı’nın gazetecilere açık duyuru yaparak akreditasyon başvurusu alması ve akredite olan gazetecilerin de bu temasları izlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı’na gitmesi sonrasında, gazeteci Sn. Serhat İncirli, bugüne kadar hiç yaşanmamış bir biçimde Cumhurbaşkanlığı binasından dışarıya çıkarılmıştır” denildi. Açıklamada, “Ersin Tatar’ın bu toplumun değerlerine son saldırısı gazetecileri kapı dışarı etmek olmuştur” denilerek, bu tavrın “etik değerlerden ve demokrasiden bihaber olmak” olduğu savunuldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, İncirli’ye yapılanın basın ve ifade özgürlüğüne ket vurmanın yanında, Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulmaya çalışılan anti demokratik ortamın bir göstergesi olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanlığı İncirli’yi provokasyon yapmakla suçladı

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, gazeteci Serhat İncirli ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısını izlemek üzere hiçbir ayrım gözetilmeden bütün basın mensuplarına çağrı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Tarafımızdan yapılan ikinci çağrıda da akredite işlemlerinin tamamlanabilmesi için sarı basın kartlarının tarafımıza gönderilmesini rica etmiştik. Yenidüzen gazetesi yazarlarından Serhat İncirli basın kartını göndermemiş, akreditesini yapmamış ve Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ortak basın toplantısına alınmamıştır. Bu konu ile ilgili kayıtlar elimizde mevcuttur. Gerçek böyle olmasına rağmen, Serhat İncirli basın ahlak kurallarını çiğneyerek kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı açıklamalarda bulunmaktadır. Kamuoyunun ve basın camiasının bilgisine sunarız.”

