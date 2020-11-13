Bakan Oğuz inceleme yaptı

Yenierenköy ve Kumyalı balıkçı barınaklarında yeniden düzenleme çalışmalarına başlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti ve çekek yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar kapsamında, çekek yerinin meyli düşürülüp, yeniden betonlanarak, tekneleri daha rahat çıkarma imkânı sağlanacak.

Oğuz, Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda yaşanan sığlaşmaya değinerek önümüzdeki haftadan itibaren temizlenmesinin planladığını belirtti.

Oğuz, Dipkarpaz’da bulunan Şelonez Balıkçı Barınağı’nın tadilatı için de projenin tamamlandığını, ancak projeye 2021 yılında başlanacağını ifade etti.

Dursun Oğuz, Covid-19’a rağmen, gerek hükümet programında; gerekse göreve başladığı günden itibaren verdiği sözleri yerine getirdiğini anımsattı ve balıkçı barınakları ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

