Eski uzlaşılar geçersiz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Başkanlar Konseyi toplantısında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisiyle gerçekleştirdiği görüşmede 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakereleri bıraktığı yerden devam etmeyi kabul etmediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “Tatar’dan Hiçbir Taahhüt Yok – Başkan Anastasiadis’e Berlin’de Akıncı’yla Varılan Uzlaşıların Kabul Edilmediğini Söyledi” başlıkları altında verdiği haberde Anastasiadis’in sorularını ve Tatar’ın yanıtlarını aktardı.

Tatar’ın, Berlin açıklaması konusunda ne düşündüğü sorusuna “Bizi bağlamıyor… Türkiye’nin tezi, egemenliğin tanınması yönündedir” yanıtı verdiğini kaydeden Anastasiadis, Türkiye’nin talimatlarını yerine getirdiğini söylemekten çekinmediğini aktardı. Tatar’ın beşli konferansı istemesinin sebebi olarak ise, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun orada bulunacak olmasını gösterdiğini öne sürdü.

Gazete, Tatar’ın Kıbrıs sorunu, AB ve enerji konularında Anastasiadis’e şu yanıtları verdiğini savundu:

İki devlet: İki eşit ve egemen devlet. Garantiler ve Askerler: Türkiye’nin çıkarları göz önünde bulundurulmalı. Maraş: Kişiler Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmakta özgürler. AB iki ayrı devleti kabul etmiyor, o zaman neden ısrar ediyor: On yıla kadar AB var olmayacak. Doğal gaz: Ortak kullanım yolları bulunmalı. Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin hakları göz ardı edilemez.”

Gazeteye göre, Anastasiadis, “Türkiye’nin niyetinin beşli konferansta netlik kazanacağını düşündüğünü ve Türkiye’nin nihai hedefinin Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmek olduğu, bu yüzden de bir oy ve eşit katılımda ısrar ettiğini” toplantıda dile getirdi.

Anastasiadis, beşli konferansın Aralık ayında yapılması durumunda konferansın AB Zirvesi’yle yakın tarihlere denk geleceğini, bu durumun da Türkiye tarafından, yaptırımlardan kurtulmak için kullanılabileceğini iddia ederek, buna karşın Aralık ayında yapılsa dahi, sorumluluğun Kıbrıs Rum tarafına yüklenmemesi adına konferansa katılacaklarını vurguladı.