Gönüllere taht kurdu

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli oteli Merit Crystal Cove, yeni yılı ünlü sanatçı Koray Avcı ile karşıladı. Yılbaşı konseri için özel bir repertuvar hazırlayan Koray Avcı, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Perküsyon show ve dans gösterileri geceye renk kattı.

Avcı, güçlü sesi, sempatik tavırları ve enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlerin gönlünde taht kurdu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, tüm müzik severlere sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir yıl dileyerek yoğun alkışlar eşliğinde konserini tamamladı.