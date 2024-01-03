2024’e muhteşem karşılama

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond, Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu ile 2024’e merhaba dedi.

Merit Royal Diamond Otel’in büyüleyici Karpaz Balo Salonu’nda sahne alan Kenan Doğulu, iki bini aşkın hayranına hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı coşkusu yaşattı.

Göz alıcı bir atmosferde muhteşem dans gösterileri ile başlayan gecede ilk olarak ünlü komedyen Baturay Özdemir, stand-up gösterisi ile sahne aldı. İlerleyen saatlerde Kenan Doğulu’nun Diamond sahnesine çıkmasıyla coşku doruğa çıktı.

Yılbaşı özel konserine “Bumaya” isimli parça ile eşsiz bir giriş yapan ünlü sanatçı, gecede Özlem Kaya ve Mert Yemenicioğlu imzalı kostümü ile de göz kamaştırdı.

Yeni yıl ile birlikte doğan umutları ve dilekleri temsil eden kar tanelerinin süslediği ceket tasarımı, kristal işlemeleriyle gecede adeta parladı.

Dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi

Dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan muhteşem repertuarı, etkileyici sahne görselleri ve performansı ile Kenan Doğulu, bir kez daha unutulmaz bir geceye imza attı.

Tüm şarkılarını hayranları ile hep bir ağızdan seslendiren Doğulu, yeni yılın ilk dakikalarını Merit Royal Diamond Otel’deki hayranları ile birlikte kutladı. Ünlü sanatçı, yoğun alkışlar eşliğinde konserini tamamladı.

