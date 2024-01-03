‘Benden başkası olamaz’

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Onur Aykara, ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının darp suçunun yanı sıra kız arkadaşını, “eğer benden ayrılırsan seni öldürürüm" demek suretiyle tehdit ettiği de açıklandı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, olayın 1 Ocak 2024 tarihinde saat 04.00 tarihinde zanlının kız arkadaşı İ.S.’nin Lefkoşa’daki evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle kız arkadaşının yüzüne tokat vurup, kollarından ittirerek ciddi bir şekilde darp ettikten sonra "Benden başka kimse ile olamazsın. Benden ayrılamazsın, eğer benden ayrılırsan seni öldürürüm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yazılı dava tebliğinde suçunu kabul etmediğini açıkladı.

Şikayetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının sabıkası olmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.