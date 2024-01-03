2004’ten kalma tutuklama emri

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alınması sonrasında sadece KKTC ve Türkiye değil, Güney Kıbrıs hariciyesi de yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Cyprus Mail gazetesine göre; Akan Kürşat hakkında Rum mülkleriyle bağlantılı olarak 2004 yılında hakkında tutuklama emri çıkartılmış, daha sonra ise bu emir kaldırılmıştı.

Akan Kürşat’ın, Güney Kıbrıs’a seyahat edebildiğini, hatta İtalya’ya Larnaka üzerinden uçtuğunu belirten gazete, İtalya’daki gözaltı olayının ‘eski tutuklama emrinin listeden düşürülmemesine’ bağladı. Rum polis sözcüsü Hristos Andreu, İtalyan makamlarından konu hakkında bilgi alamadıklarını açıkladı.

Tatar, Özdenefe ile görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile iletişime geçtiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez, Meclis Başkan Yardımcısıyla iletişime geçmiş, olay hakkında bilgi almış ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili makamlar nezdinde gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.