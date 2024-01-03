‘Planlama yapıyoruz’

Maliye Bakanı Özdemir Berova, alt ve orta gelir seviyelerindeki insanların enflasyon altında ezilmemesini sağlayacak bir ücret düzenlemesi yapılacağını söyledi. Berova, “Asgari ücret vergiye tabi olmayacak. Bunu böyle planladık ve yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz” dedi.

Bakan 78 milyar 717 milyon TL’lik gider, 71 milyar 932 milyon TL’lik de gelir öngörülen 2024 bütçesini değerlendirdi.

Berova, mümkün olduğunca gerçekçi ve rasyonel bir bütçe hazırladıklarını ifade etti. Katıldığı bir web tv programında konuşan Berova, “Bütçede belirtilen kalemlere tam olarak uymak durumundayız. Bütçedeki açığı ise alacağımız önlemlerle gidermeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Berova, orta vadeli bir bütçe planlaması yaptıklarını söyleyerek, “2024-2025 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarla birlikte bütçe açığı gittikçe kapanacak. Hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek 2026 yılını denk bütçeyle götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Esas amaçlarının bütçe disiplinini sağlamak olduğuna dikkat çeken Berova, “Disiplinli bir bütçeyle ilerlemek en büyük artımız ve başarımız olacaktır. Bütçemizi iyi idare edebilirsek 2024 yılını çok sıkıntı yaşamadan geçirebiliriz” diye konuştu.

Çok kazanandan çok vergi alacağız

Berova, gelir vergisi matrah dilimleri ve oranlarında yapılan düzenlemeye de değinerek, “Kişiye göre baktığımız zaman vergilerde bir düşüş olacak. En temel şiarımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının üstünde bir rakamın maaşlara yansıtılabileceğini dile getiren Berova, “Alt ve orta gelir seviyelerindeki insanlarımızın enflasyon altında ezilmemesini sağlayacak bir ücret düzenlemesi yapılacak. Asgari ücret vergiye tabi olmayacak. Bunu böyle planladık ve yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

