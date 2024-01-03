Gurur verici

Ömer KADİROĞLU

Geride bıraktığımız 2023 yılının kısa bir değerlendirmesini yapan ve 2024’ten beklentilerini dile getiren vatandaşlar, yerel televizyon kanalları içerisinde en fazla Diyalog tv2020’yi izlediklerini söyledi.

Diyalog TV için “doğrudan yana, tarafsız ve bağımsız bir yayıncılık yapıyor” diyen vatandaşlar, yeni yılda başarılı yayınların devamını diledi.

Ne dediler?..

Fetine Manecioğlu

“2023 yılı biraz iyi, biraz kötü bir yıl oldu. 2023 yılında kızımı nişanladım. Ailemizden hayatını kaybedenler oldu. Bir önceki yıla göre 2023 yılında ekonomimiz daha kötü oldu. Son bir yılda tatile çıkmadım, ev ve araba değişikliği de yapamadım. İmkânım olsa gitmek isterdim. 2023 yılında beni üzen ailemden kaybettiklerim oldu. Torunlarımın büyümesi, sağlığımızın yerinde olması ve çocuklarımızın mutluluğu da bizlerin mutluluğu oldu. 2023 yılında en çok okuduğum gazete Diyalog Gazetesi en çok izlediğim kanal ise Diyalog TV oldu. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum.”

Cenk Yolaçan

“2023 yılı benim için güzel bir yıl oldu. İş hayatımda güzellikler yaşadım. 2023 yılında ailemize yeni katılan bireyler yok ancak geçtiğimiz kısa süre önce kuzenimi kaybettim ve bu beni üzen bir olay oldu. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre daha iyi oldu. 2023 yılında ev değişikliği yaptım. Kiracı olduğum evden çıkıp başka yerde bir eve taşındım. 2023 yılında beni mutlu eden işlerimin iyi gitmesi. En çok üzüldüğüm konu da ekonomik durumun iyi olmamasıdır. TL’nin değer kaybı birçok insanın hayatını olumsuz etkiledi ve bu da beni çok üzdü.”

Hasan Kanarya

“ 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. Emekliyim ve emekli maaşımla geçinmeye çalışıyorum. 2023 yılında mutlu olduğum pek bir şey yok ve yaşanan olumsuzluklar bizleri üzmüştür. 2024 yılkından beklentim sağlık ve huzurdur.”

Erkan Demirtaş

“2023 yılı bayağı bir yoğun geçti. Birçok olumsuzluklar ve hastalıklar yaşadık. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre daha iyi oldu. 2023 yılında hayatını kaybeden yakınlarım. 2023 yılında çok niyet etsem de tatil yapamadım. Ev ve araba değişikliği de yapamadım. 2023 yılında dünya genelinde yaşanan olaylar, çocukların ölümü, ekonomik kriz gibi olaylar beni üzen olaylardı. Mutlu olduğum konular ise iş yönünden iyiye gitmem oldu.

Elena Deniz

“ 2023 yılında birçok olumsuzluklar ve pahalılık yaşadık. 2023 yılında çocukların okullarının ücretlerinin artması ekonomik anlamda zorluklar yaşattı. 2023 yılında ailemize yeni katılan veya kaybettiğimiz bireyler olmadı. Son bir yılda memleketim Moldova’ya giderek bir tatil yaptım. 2023 yılında arabamı değiştim. Beni en çok üzen olaylar gençlerin kötü alışkanlıkları ve yanlış yola düşmesidir. En çok mutlu olduğum konu ise ailemdir. 2024 yılından beklentim ekonominin daha iyi olması ve pahalılığın bitmesidir.”

Aycan Gürbüz

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2023 yılında annemi kaybettim ve beni bu durum çok üzdü. 2023 yılında ekonomim bir önceki yıla göre çok daha kötü oldu. Son bir yılda tatil, ev ve araba değişikliği yapmadım. İmkânım olsa tatil yapmak ve arabamı değişmek isterdim. 2023 yılında beni en çok üzen annemin vefatı oldu. Mutlu olduğum konu ise ikiz torunlarımın hayatımıza girmesi oldu. 2024 yılından beklentim daha güzel ve refah bir yıl olması, ucuzluğun sağlanması ve ekonominin düzelmesidir.”

Ayten Yıldırım

“2023 zorluklar ve pahalılıkla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomimiz bir önceki yıla göre daha kötü oldu ve hatta bundan sonra böyle giderse daha da kötü olacaktır. 2023 yılında kaybettiğim yakınlarım olmadı ancak hayatımıza torunum girdi ve bizi bu durum mutlu etti. 2023 yılında beni en çok üzen durum pahalılık nedeniyle çocuklarımın istediklerini sınırlı bir şekilde yapmamdır. Keşke daha iyi bir ekonomi olsa ve çocuklarımın istediklerini daha rahat yapabilseydim. 2023 yılında tatile çıkamadım ev veya araba değişikliği de yapamadım. İmkânım olsa tatile çıkmak isterdim. 2024 yılından beklentim sağlığımızın yerinde olması ve çocuklarımın ailemin huzur ve mutluluğudur.”

Enver Özetem

“2023 yılı sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomik durumumuz bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında ev ve araba değişikliği yapmadım ancak imkân olsa yapmak isterdim. 2024 yılından beklentim savaşların bitmesi ve herkesin sağlığının yerinde olmasıdır.”

Burak Yıldız

“2023 yılı zor bir yıl oldu. Ailem deprem yaşadı ve bunun yanında ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomik durumum bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında tatile çıkmadım, sadece araba değişikliği yaptım. 2023 yılında en çok üzüldüğüm durumlar ekonomik sıkıntılar, depremde mağdur olan insanlar oldu. 2024 yılından beklentim daha rahat ve güzel bir yıl olmasıdır.”

Murat Elagöz

“2023 yılı bayağı stresli ve acılı geçti. 6 Şubat depreminde ölen çocuklarımızın 17’si öğretmenlik yaptığım okulun öğrencileriydi. 6 Şubat depreminde sonra aylarca ağladım. Ayrıca ekonomik krizlerle geçen bir yıl oldu. 2024 yılından beklentim barışın olması ve insanların refah bir yaşam sürmesidir. 2023 yılında ekonomik durumum bir önceki yıla göre daha kötü oldu. 2023 yılında aileme yeni katılan bireyler olmadı ancak kaybettiklerimiz var. 2023 yılında mutlu olduğum bir konu küçük oğlumun mesleğine başlaması. İnşallah 2024 ülkemize huzur, barış getirir ve ekonomik bir düzelme getirir.”