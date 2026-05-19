Müzik, eğlence, dans

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Giamare Beach Club, 17 Mayıs tarihinde gerçekleşen özel davetle yaz sezonuna görkemli bir başlangıç yaptı. Gün batımının Akdeniz’e yansıyan renkleri eşliğinde düzenlenen açılış organizasyonu; müzik, eğlence ve seçkin beach club konseptini bir araya getirerek adanın sosyal hayatına enerjik bir giriş yaptı.

Sezonun en dikkat çeken organizasyonları arasında yer alan açılışta, ilk olarak DJ Olgun Aydoğan sahne aldı. Gün batımına eşlik eden performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşatan Aydoğan’ın ardından sahneye çıkan dünyaca ünlü DJ Marten Lou ise elektronik müzik setleriyle organizasyonun temposunu yükseltti. Etkinlik boyunca müziğin ritmi hiç düşmezken, davetliler Giamare Beach Club’ın modern ambiyansında yaz sezonunun ilk büyük buluşmasına tanıklık etti.

Organizasyona özel hazırlanan dans gösterileri ise açılışın en dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Özel kostümleriyle sahne alan profesyonel dansçılar, performanslarıyla geceye görsel bir şölen kattı. Müzikle uyumlu koreografiler ve enerjik şovlar, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Adanın tanınmış simalarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, şık detayları ve dinamik yapısıyla dikkat çekti. Sosyal yaşamın önde gelen isimlerini bir araya getiren davette, gün batımı manzarası eşliğinde sunulan özel lezzetler ve DJ performansları davetlilerden tam not aldı. Yazın enerjisini yansıtan dekorasyonu ve müzik konseptiyle Giamare Beach Club, açılış davetiyle sezonun iddialı adreslerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Deniz, müzik, gastronomi ve eğlenceyi aynı deneyimde buluşturan Giamare Beach Club, yaz boyunca düzenleyeceği DJ performansları ve özel etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.