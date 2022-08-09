Hayranlarını mest etti

Girne’nin gözde otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel’ de ilk kez sahne alan ünlü sanatçı Serkan Kaya hayranları tarafından alkışlarla karşılandı. Binlerce seveni ile buluşan Serkan Kaya, konserine ‘Bu ne güzel ortam, bu ne güzel gece, hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz’ sözleriyle giriş yaptı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, ‘Mesele’ şarkısıyla başlattığı müzik şölenine ‘Sevemiyorum’, ‘Kara Gözlüm’, ‘Kalakaldım’, ‘Aşk ne demek bilen var mı?’, ‘Zor Bela’ gibi sevilen parçalarıyla devam etti. Gece boyunca hit şarkılarının yanı sıra arabesk müziğe damga vuran eserler ve türkülerle müzik severlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konser boyunca sevenlerine duygulu anlar yaşatan ünlü sanatçı Serkan Kaya ilerleyen saatlerde hareketli şarkılarla hayranlarına bol bol dans ettirip doyasıya eğlendirdi.

Yoğun katılım yaşanan konserde, arabesk müziğin usta sesi Serkan Kaya son çalışması olan yeni şarkısı “Kaçak” ile dinleyenlerini mest etti.