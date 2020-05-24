Huzurun adresi Merit Gardens açılıyor

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırım grubu olan Merit International bünyesindeki altı otelden biri olan Merit Cyprus Gardens Tatil Köyü, Covid-19 salgını ile mücadele sonrasında KKTC Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu normalleşme takvimine göre Haziran ayından itibaren yeniden misafir kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Türkiye’de ve Avrupa’da güvenli bir tatil arayanlar için şu anda bir numaralı destinasyon olan adamızın İskele ilçesinde bulunan Merit Cyprus Gardens Tatil Köyü’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yeniden tatil deneyimi yaşamak isteyenlerden Haziran ayı ve sonrası için rezervasyon alınmaya başlandı. Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerini yeniden ağırlamak üzere koronavirüs salgınına özel önlemler alarak, sağlık ve hijyen standartlarını artıran ve normalleşme sürecine hızlıca hazırlanan Merit Cyprus Gardens, evlerine kapanan ve stresli bir dönem geçiren tatilcilere güvenli ve içlerinin rahat edeceği bir tatil imkanı yarattı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından ülkemizdeki konaklama tesisleri ve plajlar için belirlenmiş olan 229 maddelik “Korona Virüs Sonrası Açılış Koşulları’na” uygun olarak tüm gerekli sosyal mesafe düzenlemelerini yapan ve hijyen koşullarını yerine getiren Merit Cyprus Gardens, 85 odası ve 265 yatak kapasitesi ile tatil severlere doğayla içi çe huzurlu bir konaklama sağlayacak.

Aile boyu tatil

Gerek yurt içindeki tatilcilerin gerekse yurt dışından ülkemizi ziyaret eden turistlerin severek tercih ettiği Merit Cyprus Gardens, 1.5 km. uzunluğundaki kumsal plajı, yüzme havuzu ve 400 çeşit bitki barındıran botanik bahçesi ile önümüzdeki aydan itibaren toplum sağlığını ön planda tutacak hizmet kalitesi ve %100 misafir memnuniyeti ilkesiyle yeniden kapılarını açacak.

Garden Açık Büfe Ana Restoranı ve Moonlight Bar’ı ile misafirlerine özledikleri lezzetleri yeniden sunacak olan Merit Cyprus Gardens, çocuk havuzu ve çocuk oyun alanı ile de çocuklu aileler için tatilin keyfini aile boyu yaşatacak.

Merit Cyprus Gardens Tatil Köyü’ne rezervasyon yaptırmak için (0392) 371 24 00 numaralı telefon aranabilir, mcg.reservations@merithotels.com e-posta adresine mail gönderilebilir ya da www.merithotels.com web sayfasından online rezervasyon yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 02:04