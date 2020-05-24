Kapıların açılması kararı rumları ikiye böldü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının 8 Haziran’dan itibaren kısmen açılması konusunda uzlaşması, Rum Komünist AKEL partisinden destek görürken, faşist ELAM’ın saldırısıyla karşılaştı. ELAM kapıların açılmasına karşı çıkıyor.

Alithia haberi “Kıbrıslı Türkler Sanki Çoktan Hazır… Barikatların Kısmî Yeniden Açılmasına Dair Akıncı-Anastasiadis Anlaşmasına İşgal Bölgelerinden Hiçbir İtiraz Yok” başlığıyla manşete çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi parti başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıya atıf yapılan haberde KKTC siyasi liderliğinin, iki liderin sınır kapılarının kısmî açılması anlaşmasına ilk kez tamamen katıldığı ve olumlu yaklaştığı, Sağlık Bakanlığı’nın test istemesi ihtimalini açık bırakmasına rağmen Başbakan Ersin Tatar’ın bile çok memnun göründüğü ifade edildi.

Habere göre Rum Başkanlık Komiserliği’nden yapılan açıklamada, kapıların 8 Haziran itibarıyla kısmî açılması anlaşması temelinde, KKTC’de ikamet etmekte olan Rumlar ve Maronitlerin Güney’e ilk geçişlerinde yeni tip koronavirüs test sonucunun negatif olduğunu belgelemelerinin şart olduğuna dikkat çekildi.

Muhtar öfkelendi

Dillirga yöresi muhtarları ise bölgelerinin sınır kapılarıyla ilgili anlaşmada yer almamasını sert bir dille protesto ettikleri bir bildiri yayımladı. Bölgelerinin yine Güney Kıbrıs’ın geriye kalanından “koparıldığından” şikâyet edilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Biz mesafe ve yol ağının neden olduğu meşakkat nedeniyle muayene ve tedavi randevularımızı her gün ertelerken Kıbrıslı Türklerin özgür bölgelerdeki sağlık merkezlerine gidişlerine kolaylık sağlanıyor. Bölgemiz sakinleri, barikatların kapanmasından dolayı Lefkoşa’daki işlerinden istifa ederken Kıbrıslı Türk işçilerin özgür Kıbrıs’a gitmesine kolaylık sağlanıyor. Bölgemizin tarımsal ve diğer ürünleri özgür bölgelerdeki pazarlara götürülmeleri mesafe nedeniyle avantajlı olmadığından elde kalıyor. Aynı şey bölge dükkanlarının mal tedariki açısından da geçerli.”

Dillirga muhtarları Lefke, Yeşilırmak ve Bostancı sınır kapılarının da yeniden açılması gerektiği, Rum yönetiminin Erenköy’den de geçiş talep etmesi için zamanın uygun olduğu görüşünü ortaya koyarak “aksi halde tepki koyacağız” uyarısında bulundu.



