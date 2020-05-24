Fransa deniz kuvvetleri Larnaka limanına demirledi

Fransa deniz kuvvetlerine ait fırkateyn Larnaka limanına demirledi

Fransa deniz kuvvetleri Larnaka limanına demirledi
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 Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanlığının, Fransız donanmasına ait “FS Aconit F-713” fırkateyninin Larnaka’ya demirlemesi çerçevesinde eğitim tatbikatlarının yapılmasını planladığı belirtildi.
   Politis gazetesi, RMMO Komutanlığının açıklamasına dayanarak, “Arhipliarhos Yoannidis” isimli açık deniz gemisinin, “Nireas-1”  ve “Posidonas-1” isimli sürat tekneleriyle birlikte, Larnaka’nın güneyindeki deniz bölgesinde, Fransız fırkateyni ile eğitim tatbikatları yapmak için  Ay.Napa marinasından demir aldığını yazdı.
   Gazete, “CYP/FRA-01/2020” kod isimli uluslararası “Passing Execise (Passex)” tatbikatının icra edilmesi için, Güney Kıbrıs ile Fransa Savunma Bakanları arasındaki “Savunma Konularına İlişkin İşbirliği Anlaşmaları” yönündeki memorandumun uygulamaya konulduğunu belirtti.
   Ortaya konulan hedeflerin ve de tatbikatın nesnel amacının, çalışabilirlik ve sinerjinin yanı sıra  RMMO ve Fransa donanmaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirten gazete, işbirliğinin denizde  “Niopsias” (Compliant Cross-Boarding Exercise/VBSS) mutabakat egzersizinin de yapılmasını içerdiğini yazdı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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