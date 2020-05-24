Son gelişmeler  değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Salgınla mücadelede işbirliği de teyit edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir."

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip Corona virüs salgınının (Covid-19) ardından küresel ekonominin yeniden normale dönmesi ve canlandırılması sürecini ele aldı." ifadesine yer verildi.

İki liderin, kritik ikili ve bölgesel meseleleri de değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başkan Trump, Libya'ya yabancı müdahalesinin kötüleşmesine ilişkin endişesinin ve hızla çatışmaların azaltılması ihtiyacının altını çizdi." değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan ile Trump'ın, Suriye'deki çatışmaya acil siyasi bir çözüm bulunması ve ülke geneline insani yardımların ulaştırılabilmesi gerekliliğini de yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Ürdün Kralı Abdullah'la görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah'la telefon görüşmesi yaptı.

İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Covid-19 mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

