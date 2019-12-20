İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde yılbaşı partisi düzenlendi

İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne yılbaşı vesilesi ile gerçekleştirilen ziyaret sımsıcak karelere ev sahipliği yaptı.

Döveç Grup ailesi rehabilitasyon merkezindeki özel gençlerin mutluluğunu paylaştı, yüzlerindeki gülümsemeye ortak oldu.

Düzenlenen yılbaşı partisinde Noel baba özel gençlere hediye dağıttı. Yaşadıkları mutluluğun paha biçilmez olduğunu belirten Döveç Group’un Direktörü Burçin Döveç, bu tarz etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.