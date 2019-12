Yeni yıl mesajı verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 49 yıldır demokrasi, özgürlük ve barış için mücadele ettiğini söyledi. Erhürman, CTP’lilerin 2020’nin umut yılı olmasının mimarı olacağını ifade ederek ‘2020’deki umudun altında da bizim imzamız olacak’ dedi.

CTP 49’uncu yaşını kutladı.

Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan resepsiyona çok sayıda partili ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin 49 yıldır her türlü bedeli ödemeyi göze alarak demokrasi, özgürlük ve barış için mücadele ettiğini söyledi. Erhürman, Kıbrıs’ta bir an önce barışa, demokrasiye, özgürlüğe ve eşitliğe ve ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Erhürman şunları söyledi:

“‘Kıbrıslı Türkler, Rumlar, Ermeniler, Maronitler ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes için bu adada bir ağaç gibi tek ve hür yaşamak için CTP’liler mücadele ediyor ve etmeye devam edecekler. Çok uzun, çok engebeli bir yol yürüdük. 49 yıldır yorulmadık, yılmadık. Bir 49 yıl daha olsa aynı heyecanla aynı enerjiyle yürürüz. Ancak hepimiz biliyoruz ki bizim bir an önce barışa ihtiyacımız var, bizim demokrasiye, özgürlüğe eşitliğe, kendi ayaklarımız üzerinde durmaya bir an önce ihtiyacımız var. Çünkü biz Kıbrıs Türkü halkını kimliğiyle, kültürüyle, varlığıyla geleceğe taşımaya ant içtik ve bu doğrultuda yürümeye devam edeceğiz.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin 2020’nin umut yılı olmasının mimarı olacağını ifade ederek ‘2020’deki umudun altında da bizim imzamız olacak’ dedi.