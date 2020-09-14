Kylie Jenner'a beğeni yağdı

Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren model Kylie Jenner, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Jenner, gri büstiyeri ve inci takılarıyla verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı…

23 yaşındaki Kylie Jenner'ın paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Öte yandan Amerikan Forbes dergisi, geçtiğimiz aylarda iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ın gelirinin sahte çıktığını açıklamıştı.



Dergi, resmi web sitesinden Jenner’in bu servetinin kurmaca olduğunu, aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini öne sürmüştü.Yayınlanan yazıdan sonra Kylie Jenner, Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Ben güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim.