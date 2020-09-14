Üniversitelerin girişimci olma eğilimleri araştırıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (IIBF) Dekanı Prof. Dr. Harun Şeşen ile LAÜ IIBF Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli’nin, Sema Yılmaz Genç (Kocaeli Üniversitesi), Rui Alexandre Castanho (WSB Üniversitesi, Polonya) ve Semih Soran (Özyegin Üniversitesi) ile birlikte hazırladıkları; Türkiye’de girişimci üniversiteler ve sürdürülebilirlik kavramlarını konu alan çalışmaları alanın en iyi dergilerinden Sustainability dergisinde yayınlandı.
Türkiye de ciddi niyet ve çaba gösteriyor
Şeşen, araştırmacı meslektaşları ile yaptıkları araştırmadaki temel amacın, Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversiteler olma eğilimlerini belirlemek olduğunu ve bu çalışma ile araştırmacılar ayrıca Türkiye’deki devlet üniversitelerinin girişimci üniversitelere dönüşüm konusundaki stratejik niyetlerini araştırmayı amaçladıklarını ifade etti.“Çalışmada ilk cevabı aranan soru ‘Türk üniversiteleri girişimci üniversiteler mi?’ olmuştur. Üniversitelerin yayımlanmış stratejik planları dâhilinde yapılan içerik analizi sonuçlarına göre belirlenen anahtar kelimeler çerçevesinde verilebilecek cevap henüz "hayır" dır. Çalışmada cevabı aranan ikinci soru ise ‘Türkiyede üniversitelerinin girişimci bir üniversite olma niyeti var mı?’ şeklindedir” diyen Şeşen bu çalışmanın bulguları sonucunda Türkiye’de araştırmaya konu edilen devlet üniversiteleri, girişimci üniversitelere dönüşüm yönünde ciddi niyet ve çaba göstermekte olduğunu belirtti. Şeşen son olarak “ Araştırma bulguları, özellikle Türkiye gibi, üniversiteleri girişimci üniversitelere dönüşmeye çalışan ülkeler için önemli bulgular ortaya koymakta, politika yapıcılara yönelik öneriler getirmektedir”dedi.