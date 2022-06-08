Letafet’te muhteşem konser

Kuzey Kıbrıs’ın gözde turistik tesislerinden Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Letafet’te eğlence dur durak bilmeden devam ediyor.

Kendine özgü dekoru ve ambiyansı ile konuklarını ağırlayan mekanda geçtiğimiz cumartesi sahne alan sevilen sanatçı Korhan Saygıner, kelimenin tam anlamı ile muhteşem bir konsere imza attı.

Repertuvarındaki en özel şarkıları söyleyen Korhan Saygıner, dinleyenlerini müzik yolculuğuna çıkardı hem kulakların hem de gönüllerin pasını sildi.

Sahne enerjisi ve yaptığı esprilerle büyük beğeni toplayan sanatçı, Letafet sahnesinde olmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.