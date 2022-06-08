Çekişmeli geçti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) 2022 Güven Sigorta sezonuna özel bir yarışla devam etti. KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası’na dahil olmayan, özel bir yarış olarak yapılan tırmanma yarışı, geçtiğimiz Pazar günü Girne Çevre yolu üzerinde, Girne Amerikan Üniversitesi karşısındaki dağlık alanda hazırlanan etapta yapıldı.

Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büteteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride yarışlar yapıldı. Yaklaşık 1,1 kilometrelik kısa ama oldukça zorlu etapta yarışçılar biri deneme olmak üzere etabı dörder kez geçtiler.

Sıcak havaya rağmen seyircilerin ilgi gösterdiği yarışta etabın en iyi derecesini Kros kategorisi, MX1A sınıfında yarışan Doğay Erlant elde etti. Erlant’ın derecesi 39,712 saniyeydi. MX1A’da ikinci Ahmet Ömerağa olurken, Yakup Çavuşgil üçüncü oldu. Etabın en iyi ikinci derecesini elde eden ve Kros kategorisi MX1B sınıfında yarışan Yusuf Akınlar’ın derecesi ise 39,756 saniyeydi ve Akınlar sınıfının birincisi oldu. MX1B’de ikinci Sinan Güler, üçüncü Cengiz Bergün oldu. MX2A sınıfı birincisi Cemali Nehirli, ikincisi Hasan Sezgin ve üçüncüsü Eyüp Saygılı oldu. MX2B sınıfı birincisi ise Mustafa Güçel oldu. Onu yarışın tek kadın sporcusu Neslihan Cantez ikinci olarak ve Tayfun Öztürk üçüncü olarak takip etti. ATV kategorisinde yarışan Hüseyin Soygazi ise 43,305 saniyelik derecesi ile birincilik kupasını aldı. Yarış sonunda ödül töreni etabın başlangıç noktasında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, KITMOK yönetim kurulu üyeleri ve aileler takdim etti.

MX1A

1.Doğay Erlant (1) – 39,712

2.Ahmet Ömerağa (73) – 40,707

3.Yakup Çavuşgil (181) – 40,730

MX1B

1.Yusuf Akınlar (93) – 39,756

2.Sinan Güler (346) – 51,760

3.Cengiz Bergün (46) – 52,642

MX2A

1.Cemali Nehirli (9) – 40,686

2.Hasan Sezgin (92) – 41,061

3.Eyüp Saygılı (150) – 46,580

MX2B

1.Mustafa Güçel (515) – 46,588

2.Neslihan Cantez (77) – 48,764

3.Tayfun Öztürk (288) – 57,546

ATV

Hüseyin Soygazi (3) – 43,305

