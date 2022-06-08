Güzel bir deneyim oldu

Girne’ye bağlı Alsancak Doğa Parkı’nda Nefes ve Mindfulness Mini Workshop yapıldı. Profesyonel Koç ve Danışman İpek Kabidan tarafından gerçekleştirilen workshop büyük ilgi gördü.

Katılımcılar Nefes ve Mindfulness deneyimini muhteşem günbatımında yaşadı ve bu alanda, ada da ilk kez bu kadar büyük bir etkinlik gerçekleşti. Etkinlikte ayrıca Umut Derneğine bağış ta toplandı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kabidan şunları söyledi:

“Pandeminin hayatlarımızdaki işgali ile birçok değişikliğe zorunlu olarak adapte olmaya çalıştık.

Hastalığın ardından değişen yaşam koşulları her geçen gün olumsuz duygularımızı ve stresimizi daha da artırdı. Bu olumsuz etkenlerden uzaklaşmak adına çeşitli yollara başvurduk.

Geçtiğimiz hafta tüm bunlardan biraz da olsa uzlaşabilmek için organize edilmiş çok kıymetli bir etkinlik Alsancak Doğa Parkı’nda halkla buluştu.”



Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 11:25