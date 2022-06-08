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Güzel bir deneyim oldu

Alsancak Doğa Parkı’nda  Nefes ve  Mindfulness Mini  Workshop yapıldı

Güzel bir deneyim oldu

Girne’ye bağlı Alsancak Doğa Parkı’nda  Nefes ve  Mindfulness Mini  Workshop yapıldı. Profesyonel Koç ve Danışman İpek Kabidan tarafından  gerçekleştirilen workshop büyük ilgi gördü. 
Katılımcılar Nefes ve  Mindfulness deneyimini muhteşem günbatımında yaşadı ve bu alanda, ada da ilk kez bu kadar büyük bir etkinlik  gerçekleşti.  Etkinlikte ayrıca Umut Derneğine bağış ta toplandı.  
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kabidan şunları söyledi:
“Pandeminin hayatlarımızdaki işgali ile birçok  değişikliğe zorunlu  olarak adapte olmaya çalıştık.  
Hastalığın  ardından değişen yaşam  koşulları her geçen gün olumsuz duygularımızı  ve stresimizi daha da artırdı. Bu olumsuz etkenlerden uzaklaşmak adına çeşitli yollara başvurduk. 
Geçtiğimiz hafta tüm bunlardan biraz da olsa uzlaşabilmek için organize edilmiş çok  kıymetli  bir etkinlik Alsancak Doğa Parkı’nda  halkla buluştu.”
 

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 11:25
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